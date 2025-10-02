Хэллоуинские тренды 2025: знаменитости и киногерои, которых будут копировать миллионы (фото, видео)

В 2025 году самыми популярными костюмами на Хэллоуин в США и других странах станут образы знаменитостей и персонажей из кино. Такой прогноз предоставили эксперты Ассоциации костюмов Хэллоуина (HCA) на основе анализа спроса.

Как сообщает Daily Mail, основные тренды маскарадных костюмов на Хэллоуин 2025 года будут связаны со звездами шоу-бизнеса и киногероями. Источником информации выступила Ассоциация костюмов Хэллоуина (HCA), которая провела соответствующее исследование. Наиболее влиятельной парой для подражания признано Тейлор Свифт и Трэвиса Кэлси.

Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси Фото: Скриншот

Женщины будут выбирать сценические образы Свифт из ее тура Eras Tour. Мужчины чаще будут надевать майку Келси из команды "Канзас-Сити Чифс".

Свит и Кэлси Фото: Скриншот

Другой популярной парой среди поклонников могут стать Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Их образы с церемонии вручения премии "Золотой глобус" или с баскетбольного матча НБА будут актуальными.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Фото: Скриншот

Также существуют опасения относительно потенциального копирования скандального образа Канье Уэста и его жены Бьянки Ченсори с церемонии "Грэмми".

"Эти данные показывают, что Хэллоуин — это праздник, который пробуждает креативность и дух сообщества не только у детей, но и у взрослых", — сказала исполнительный директор HCA Мишель Бойлштейн.

"От наряда и украшения до посещения вечеринок и празднования с домашними животными, взрослые охватывают каждый аспект Хэллоуина", — добавила она.

Среди киноперсонажей ожидается высокая популярность героев сериала "Среда". Школьницу в исполнении Дженны Ортеги и образ Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши Аддамс будут активно копировать.

Большой интерес вызывают костюмы из популярного сериала "Среда" Фото: Скриншот

Героини фильма "Зла" — Глинда Арианы Гранде и Эльфаба Синтии Эриво — также войдут в трендовые образы. Возвращение костюма Супермена связывают с выходом новой экранизации.

Костюмы из фильма "Битлджус" и персонажей-эмоций из мультфильма "Накрыло 2" также будут актуальны. Классические супергерои Человек-паук и Бэтмен останутся в фаворе среди детей.

Битлджус Фото: Скриншот

Наряд Алисии Сильверстоун из фильма "Бессмысленные" станет женским трендом.

Наряды Алисии Сильверстоун из фильма "Глупцы"

Среди детей также будут популярны персонажи из Minecraft и Pokémon.

HCA также обнародовала статистику по празднованию:

51% взрослых, которые празднуют Хэллоуин, планируют одеть костюмы.

32% респондентов намерены нарядить своих домашних животных.

46% взрослых планируют устроить или посетить вечеринку.

54% участников опроса собираются украсить свои дома или дворы.

Средний бюджет на костюм составляет $60 (2 тыс. 466 грн). На украшения взрослые планируют потратить в среднем $55 (2 тыс. 260 грн). Сумма на конфеты составляет примерно $40 (1 тыс. 644 грн).

45% участников опроса начинают шопинг на Хэллоуин в сентябре.

36% респондентов совершают покупки в течение первых двух недель октября.

Американские компании по производству костюмов предупреждают об угрозе для отрасли. Недавно предложенные тарифы на китайский импорт могут серьезно ударить по производителям. Члены Ассоциации Хэллоуина и костюмов заявляют о риске резкого роста цен.

"Это экзистенциальный момент для нашей отрасли", — сказал член правления Ассоциации Хэллоуина и костюмов Роберт Берман.

"Хэллоуин не похож на другие праздники. Если продукция не появляется вовремя или становится слишком дорогой для семей, Хэллоуин просто не состоится", — подчеркнул он.

Потенциальное повышение тарифов до 145-170% создало критическую ситуацию. Производители уже инвестировали миллионы долларов в сырье и производство. Внезапные изменения делают их ассортимент экономически нежизнеспособным. Розничные сети уже начали отменять заказы и сокращать объемы.

"Это жестоко. Это товары, до доставки которых нужно ждать неделями, а не месяцами. А поскольку Хэллоуин — это событие на одну ночь, если вы пропустите это окно, то не сможете восстановиться", — отметил Берман.

Напомним, Хэллоуин в 2025 году будет отмечаться в пятницу, 31 октября. Праздник широко отмечается в США, Канаде, Великобритании и других странах. В Украине Хэллоуин также приобретает все большую популярность, преимущественно среди молодежи, которая устраивает тематические вечеринки и костюмированные мероприятия.

