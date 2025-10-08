"Не хочу, чтобы мы были в Европе": украинская актриса сделала скандальное заявление

Украинская актриса Татьяна Малкова, которая в последнее время живет в Польше, высказалась против вступления Украины в Европейский Союз.

По словам звезды "Конотопской ведьмы", это "дорога в никуда", ведь бюрократия в ЕС влияет на качество жизни людей. В своем интервью для проекта "Со своими по существу" артистка поделилась личным опытом.

Татьяна Малкова выступила против вступления Украины в ЕС

Почему актрисе не нравится жизнь в Польше

Например, после падения и вывиха ноги в субботу Татьяна была вынуждена обратиться в частную клинику. Она ожидала современного обследования, но получила проверку с помощью старого оборудования. Врач посоветовал поднять ногу и приложить холодное, а повторную консультацию назначили через три дня. Актриса сказала в шутку, что в Польше нельзя болеть на выходных.

"Почему я не хочу, чтобы мы были в Европе никогда? Для меня, например, это дорога в никуда, потому что они за бюрократией теряют человечность", — заявила звезда фильма "Отпуск вслепую".

Более того, небольшие собрания во дворе с друзьями часто заканчивались вызовом полиции от соседей.

"Это максимально странно для меня. Все завязано на разрешениях и контроле, а ты чувствуешь, что за тобой постоянно наблюдают", — добавила актриса.

По словам Малковой, она продолжает жить в Польше только ради безопасности детей. Как только в Украине станет спокойно, они с семьей вернутся.

В частности, актриса мало куда ходит за границей.

"Там я три года сижу у себя в квартире, никуда не выхожу. Ни в рестораны, ни в какие-то заведения, даже на эти фестивали... Я сижу у себя в квартире на своем крыльце и все. Я никуда не хочу ходить... Возможно, это из-за обострения антиукраинских настроений, потому что это очень сложно, когда ты выходишь, и на тебя так: "Ты кто вообще?" — вспомнила Татьяна.

Реакция украинцев

Украинцы резко отреагировали на слова звезды экрана. Часть согласилась с мнением Малковой, однако было и много критики:

"Уважаемая!!! Мы географически в Европе!!! Мы хотим в Европейский Союз!!! Где есть правила, где есть законы, которых там придерживаются и выполняют!!! Где ЗАКОН действует для всех одинаково!!!! Сервис у Украины никто не забирает!!! А если вам не нравится Европа, возвращайтесь в Украину".

"Я живу в Европе, но я не хочу чтобы вы тоже жили в Европе, потому что здесь плохо".

"Чего же вы там живете, если все так плохо".

"Как мы можем быть НЕ в Европе! Это же часть континента и Украина находится именно здесь (в Украине центр Европы!)".

