"Не хочу, щоб ми були в Європі": українська акторка зробила скандальну заяву
Українська акторка Тетяна Малкова, яка останнім часом мешкає у Польщі, висловилася проти вступу України до Європейського Союзу.
За словами зірки "Конотопської відьми", це "дорога в нікуди", адже бюрократія в ЄС впливає на якість життя людей. У своєму інтерв’ю для проєкту "Зі своїми по суті" артистка поділилася особистим досвідом.
Чому акторці не подобається життя в Польщі
Наприклад, після падіння та вивиху ноги в суботу Тетяна була змушена звернутися до приватної клініки. Вона очікувала сучасного обстеження, але отримала перевірку за допомогою старого обладнання. Лікар порадив підняти ногу та прикласти холодне, а повторну консультацію призначили через три дні. Акторка сказала жартома, що в Польщі не можна хворіти на вихідних.
"Чому я не хочу, щоб ми були в Європі ніколи? Для мене, наприклад, це дорога в нікуди, тому що вони за бюрократією втрачають людяність", — заявила зірка фільму "Відпустка наосліп".
Ба більше, невеликі збори на подвір’ї з друзями часто закінчувалися викликом поліції від сусідів.
"Це максимально дивно для мене. Усе зав’язано на дозволах і контролі, а ти відчуваєш, що за тобою постійно спостерігають", — додала акторка.
За словами Малкової, вона продовжує жити в Польщі лише заради безпеки дітей. Як тільки в Україні стане спокійно, вони з родиною повернуться.
Зокрема, акторка мало куди ходить за кордоном.
"Там я три роки сиджу у себе в квартирі, нікуди не виходжу. Ні в ресторани, ні в якісь заклади, навіть на ці фестивалі… Я сиджу в себе в квартирі на своєму ганку і все. Я нікуди не хочу ходити… Можливо, це через загострення антиукраїнських настроїв, тому що це дуже складно, коли ти виходиш, і на тебе так: "Ти хто взагалі?" — пригадала Тетяна.
Реакція українців
Українці різко відреагували на слова зірки екрану. Частина погодилася з думкою Малкової, проте було й багато критики:
- "Шановна!!! Ми географічно в Європі!!! Ми хочемо в Європейський Союз!!! Де є правила, де є закони, яких там дотримуються і виконують!!! Де ЗАКОН діє для всіх однаково!!!! Сервіс в України ніхто не забирає!!! А якщо вам не подобається Європа, повертайтесь в Україну".
- "Я живу в Європі, але я не хочу щоб ви теж жили в Європі, бо тут погано".
- "Чого ж ви там живете, як все так погано".
- "Як ми можемо бути НЕ в Європі?! Це ж частина континенту і Україна знаходиться саме тут (в Україні центр Європи!)".
