"Не хочу, щоб ми були в Європі": українська акторка зробила скандальну заяву

Українська акторка Тетяна Малкова, яка останнім часом мешкає у Польщі, висловилася проти вступу України до Європейського Союзу.

За словами зірки "Конотопської відьми", це "дорога в нікуди", адже бюрократія в ЄС впливає на якість життя людей. У своєму інтерв’ю для проєкту "Зі своїми по суті" артистка поділилася особистим досвідом.

Тетяна Малкова виступила проти вступу України в ЄС

Чому акторці не подобається життя в Польщі

Наприклад, після падіння та вивиху ноги в суботу Тетяна була змушена звернутися до приватної клініки. Вона очікувала сучасного обстеження, але отримала перевірку за допомогою старого обладнання. Лікар порадив підняти ногу та прикласти холодне, а повторну консультацію призначили через три дні. Акторка сказала жартома, що в Польщі не можна хворіти на вихідних.

"Чому я не хочу, щоб ми були в Європі ніколи? Для мене, наприклад, це дорога в нікуди, тому що вони за бюрократією втрачають людяність", — заявила зірка фільму "Відпустка наосліп".

Ба більше, невеликі збори на подвір’ї з друзями часто закінчувалися викликом поліції від сусідів.

"Це максимально дивно для мене. Усе зав’язано на дозволах і контролі, а ти відчуваєш, що за тобою постійно спостерігають", — додала акторка.

За словами Малкової, вона продовжує жити в Польщі лише заради безпеки дітей. Як тільки в Україні стане спокійно, вони з родиною повернуться.

Зокрема, акторка мало куди ходить за кордоном.

"Там я три роки сиджу у себе в квартирі, нікуди не виходжу. Ні в ресторани, ні в якісь заклади, навіть на ці фестивалі… Я сиджу в себе в квартирі на своєму ганку і все. Я нікуди не хочу ходити… Можливо, це через загострення антиукраїнських настроїв, тому що це дуже складно, коли ти виходиш, і на тебе так: "Ти хто взагалі?" — пригадала Тетяна.

Реакція українців

Українці різко відреагували на слова зірки екрану. Частина погодилася з думкою Малкової, проте було й багато критики:

"Шановна!!! Ми географічно в Європі!!! Ми хочемо в Європейський Союз!!! Де є правила, де є закони, яких там дотримуються і виконують!!! Де ЗАКОН діє для всіх однаково!!!! Сервіс в України ніхто не забирає!!! А якщо вам не подобається Європа, повертайтесь в Україну".

"Я живу в Європі, але я не хочу щоб ви теж жили в Європі, бо тут погано".

"Чого ж ви там живете, як все так погано".

"Як ми можемо бути НЕ в Європі?! Це ж частина континенту і Україна знаходиться саме тут (в Україні центр Європи!)".

