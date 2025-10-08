6 модных брендов, которые стильно встряхнули осень: дизайнеры показали сезон 2025 (фото)

Самые известные мировые модные бренды представили яркие коллекции осени-зимы 2025 года — от платьев из искусственного меха до культовых аксессуаров и неоновых пальто. Среди самых заметных имен — Saint Laurent, Amiri, Paul Smith, Sacai, KidSuper и Lu'u Dan.

Как сообщает South China Morning Post, Эти шесть брендов демонстрируют главные тенденции сезона: сочетание искусства, инноваций и классики, формирующие современный образ роскошной, но выразительной моды.

Сакаи

Платье Сакаи из искусственного меха Фото: Скриншот

Одной из самых обсуждаемых вещей недель моды стало платье из искусственного меха от японского бренда Sacai. На нем изображен принт "Слезы" — культовая работа фотографа Мана Рэя 1930-х годов. Основательница бренда Титосе Абэ использовала этот образ, чтобы подчеркнуть "способность Рэя находить истории в красоте женщин".

Амири

Лос-Анджелесский бренд Amiri Фото: Скриншот

Лос-Анджелесский бренд Amiri продолжает сочетать сдержанную элегантность и современный стиль. Осенне-зимняя кампания, снятая в легендарном отеле The Hollywood Roosevelt, показывает утонченные костюмы, которые носили бы и спортсмены, и актеры. Среди поклонников бренда — Трэвис Келси, Джефф Голдблюм и Патрик Шварценеггер.

Лу'у Дан

Длинное пальто Lu'u Dan с изображением Monsters Фото: Скриншот

Мужской бренд Lu'u Dan представил длинное пальто оверсайз с графическим принтом "Монстры" во флуоресцентно-оранжевом цвете. Вдохновением для коллекции стали японская мифология и классические видеоигры.

КидСупер

Пэчворковая куртка от Kidsuper Фото: Скриншот

Американский лейбл KidSuper Studios показал куртку из коллекции From a Place I Have Never Been, созданную в технике пэчворк. Изделие сочетает портретные изображения и абстрактные фигуры, воплощая идею творческой трансформации, которую развивает основатель бренда Колм Диллейн.

Сен-Лоран

Розе из Blackpink со своей сумкой Saint Lauren Icarino в Милане Фото: Скриншот

Парижский дом Saint Laurent обновил культовую сумку Icare, представив ее компактную версию — Icarino. Стеганая модель в черном и карамельном цветах дополнена фирменным логотипом Cassandre и сочетает роскошь с практичностью.

Paul Smith x Oasis

Куртка Paul Smith x Oasis Фото: Скриншот

Британский дизайнер Пол Смит объединился с легендарной группой Oasis для создания совместной коллекции, вдохновленной духом 1990-х. В нее вошли футболки, кепки, рубашки, верхняя одежда и сумки с логотипом группы и фирменными полосками Пола Смита.

Напомним, осенне-зимний сезон 2025 года в моде отличается возвращением к индивидуальности и сочетанием художественных идей с практичными силуэтами. Новые коллекции ведущих брендов подчеркивают, что современная мода — это история, которую каждый носит на себе.

