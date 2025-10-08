6 модных брендов, которые стильно встряхнули осень: дизайнеры показали сезон 2025 (фото)
Самые известные мировые модные бренды представили яркие коллекции осени-зимы 2025 года — от платьев из искусственного меха до культовых аксессуаров и неоновых пальто. Среди самых заметных имен — Saint Laurent, Amiri, Paul Smith, Sacai, KidSuper и Lu'u Dan.
Как сообщает South China Morning Post, Эти шесть брендов демонстрируют главные тенденции сезона: сочетание искусства, инноваций и классики, формирующие современный образ роскошной, но выразительной моды.
Сакаи
Одной из самых обсуждаемых вещей недель моды стало платье из искусственного меха от японского бренда Sacai. На нем изображен принт "Слезы" — культовая работа фотографа Мана Рэя 1930-х годов. Основательница бренда Титосе Абэ использовала этот образ, чтобы подчеркнуть "способность Рэя находить истории в красоте женщин".
Амири
Лос-Анджелесский бренд Amiri продолжает сочетать сдержанную элегантность и современный стиль. Осенне-зимняя кампания, снятая в легендарном отеле The Hollywood Roosevelt, показывает утонченные костюмы, которые носили бы и спортсмены, и актеры. Среди поклонников бренда — Трэвис Келси, Джефф Голдблюм и Патрик Шварценеггер.
Лу'у Дан
Мужской бренд Lu'u Dan представил длинное пальто оверсайз с графическим принтом "Монстры" во флуоресцентно-оранжевом цвете. Вдохновением для коллекции стали японская мифология и классические видеоигры.
КидСупер
Американский лейбл KidSuper Studios показал куртку из коллекции From a Place I Have Never Been, созданную в технике пэчворк. Изделие сочетает портретные изображения и абстрактные фигуры, воплощая идею творческой трансформации, которую развивает основатель бренда Колм Диллейн.
Сен-Лоран
Парижский дом Saint Laurent обновил культовую сумку Icare, представив ее компактную версию — Icarino. Стеганая модель в черном и карамельном цветах дополнена фирменным логотипом Cassandre и сочетает роскошь с практичностью.
Paul Smith x Oasis
Британский дизайнер Пол Смит объединился с легендарной группой Oasis для создания совместной коллекции, вдохновленной духом 1990-х. В нее вошли футболки, кепки, рубашки, верхняя одежда и сумки с логотипом группы и фирменными полосками Пола Смита.
Напомним, осенне-зимний сезон 2025 года в моде отличается возвращением к индивидуальности и сочетанием художественных идей с практичными силуэтами. Новые коллекции ведущих брендов подчеркивают, что современная мода — это история, которую каждый носит на себе.
