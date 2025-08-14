Практично и изящно: стилисты рассказали, какая обувь будет трендом осени 2025 года (фото)

Стилисты уже определили главную обувь осени 2025 года. На смену балеткам, несколько лет державшимся в фаворитах, возвращаются элегантные туфли Derby — практичные, удобные и одновременно изящные.

Мир моды не раз заимствовал вдохновение у танца. Балетки, которые долго оставались любимой парой знаменитостей и модниц, например Лили-Роуз Депп, переживают конкуренцию. Ведь уже осенью 2025 года в центре внимания оказываются дерби — обувь, которую когда-то обожал французский певец Серж Генсбур, пишет Vogue.

Тонкие и мягкие туфли на шнуровках от Repetto были культовыми в 70-х, а теперь снова возвращаются на подиумы. Первыми их активно интегрировали в свои коллекции Jacquemus и Lemaire, а недавно стильные модели появились и у Celine. Стилисты отмечают: дерби сочетают практичность для ежедневных прогулок и изящество, которого часто не хватает классическим лоферам или балеткам.

Дерби в показе Celine Фото: Vogue

Эта пара обуви может стать универсальной для осенних образов — как для минималистичного французского шика, так и для более смелых экспериментов.

