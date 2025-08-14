Практично і витончено: стилісти розповіли, яке взуття буде трендом осені 2025 року (фото)

Стилісти вже визначили головне взуття осені 2025. На зміну балеткам, що кілька років трималися у фаворитах, повертаються елегантні туфлі Derby — практичні, зручні та водночас витончені.

Світ моди не раз запозичував натхнення у танцю. Балетки, які довго залишалися улюбленою парою знаменитостей і модниць, наприклад Лілі-Роуз Депп, переживають конкуренцію. Адже вже восени 2025 року в центрі уваги опиняються дербі — взуття, яке колись обожнював французький співак Серж Генсбур, пише Vogue.

Тонкі й м’які туфлі на шнурівках від Repetto були культовими у 70-х, а тепер знову повертаються на подіуми. Першими їх активно інтегрували у свої колекції Jacquemus та Lemaire, а нещодавно стильні моделі з’явилися й у Celine. Стилісти відзначають: дербі поєднують практичність для щоденних прогулянок і витонченість, якої часто бракує класичним лоферам чи балеткам.

Дербі у показі Celine Фото: Vogue

Ця пара взуття може стати універсальною для осінніх образів — як для мінімалістичного французького шику, так і для більш сміливих експериментів.

