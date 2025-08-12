Стильно і зручно: який аксесуар став трендом літнього сезону 2025 (фото)

Хустинка-бандана знову стала трендовим аксесуаром літа — від пляжного відпочинку до модних показів. Стиль, який поєднує функціональність і шарм ретро-ікон, вже носять такі зірки як Грейсі Абрамс, Гейлі Бібер та Аня Тейлор-Джой.

Минулого місяця під час відпустки на Кюрасао авторка зіткнулася з дилемою: коротке каре не дозволяло зібрати волосся в хвіст, а розпущене постійно лізло в обличчя на пляжі. Рішення підказала Грейсі Абрамс, яка на фестивалі Glastonbury доповнила свою сукню Rodarte простою банданою, зав’язаною, як у Крістіни Агілери на початку 2000-х, пише Vogue.

Перукарка зірки Боббі Еліот пояснює: бандана додає образу стилю без зусиль, дає волоссю відпочити від укладання і чудово виглядає з легкою текстурою після морської солі. Цей аксесуар вже став улюбленцем модниць — його носять Гейлі Бібер, Алекса Чанг і модель Олівія Джоан, яка обирає його для захисту від сонця та зручності.

Модель і акторка Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Акторка Аня Тейлор-Джой пішла далі, замінивши бандану на великий плісований шарф, яким обгорнула шию у стилі Skims Face Wrap. Тренд підхопили і відвідувачі показів весна-2026 у Копенгагені. Схоже, настав час "зав’язати" з нудними зачісками і додати в образ яскравий вузол.

Аня Тейлор-Джой красиво обіграла плісований шарф Фото: Getty Images

