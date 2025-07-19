Натуральність — на вершині моди: який манікюр розриває тренди літа 2025 (фото)
BB Cream Nails — це манікюр у нюдовій, натуральній гамі, натхнений філософією BB-кремів у косметиці: легке покриття, природний ефект і здоровий вигляд. У nail-версії це означає максимальну природність, мінімум пігменту та фокус на доглянутій нігтьовій пластині.
Світ краси рухається в бік мінімалізму, "чистих" образів і естетики "no-makeup", що відобразилося і на манікюрі. Про це пише Glamour.
Основні риси тренду BB Cream Nails:
- Прозорі або напівпрозорі бази: кремові, молочні, бежеві, світло-рожеві, іноді з легким глянцем або сатиновим фінішем.
- Імітація "нігтів без манікюру" — акцент на доглянутості, а не кольорі лаку.
- Тонке покриття: замість густого гель-лаку — легкий шар, що підкреслює текстуру натурального нігтя.
- Ніякого nail-арту чи складного дизайну: максимум — делікатний перламутр, ледь помітний градієнт або легке сяйво.
Чому тренд на BB Cream Nails такий популярний влітку 2025
Природність залишається в тренді. До того ж, таке покриття доволі універсальне — підходить до будь-якого стилю, віку чи події. Доглянутий вигляд без зусиль — виглядає стильно, навіть коли трохи відросте. Здоров’я нігтів — легке покриття не шкодить пластині, а навпаки, підкреслює її природну красу.
Кому підійде BB Cream Nails
Тим, хто хоче відпочити від гель-лаку, але не хоче повністю відмовлятися від манікюру. Тим, хто цінує естетику "чистих рук" і легкий догляд. Тим, хто шукає нейтральний, офісний або універсальний варіант покриття.
Як зробити нюдовий манікюр вдома
Крок 1. Підготуйте нігті
- Зніміть залишки старого покриття.
- Підпиліть нігті, надайте їм природної форми (овальна, м’який квадрат).
- Відшліфуйте поверхню бафом, щоб прибрати блиск і дрібні нерівності.
- Обережно відсуньте кутикулу апельсиновою паличкою або використай ремувер.
Крок 2. Нанесіть зволоження
- Обробіть кутикулу олійкою.
Крок 3. База з ефектом BB
- Виберіть напівпрозору камуфлюючу базу або BB-гель із натуральним відтінком: молочний, світло-бежевий, baby pink або peach nude.
- Нанесіть тонким шаром. Якщо хочете трохи більше покриття — додайте другий, але дуже легкий шар.
- Вирівняйте поверхню пензликом, щоб створити ефект "скляної нігтьової пластини".
- Просушіть у лампі.
Крок 4. Фініш
- Нанесіть топ з легким блиском або сатиновим фінішем.
- Не забудьте знову зволожити кутикулу олійкою.
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