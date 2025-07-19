Натуральность — на вершине моды: какой маникюр разрывает тренды лета 2025 (фото)
BB Cream Nails — это маникюр в нюдовой, натуральной гамме, вдохновленный философией BB-кремов в косметике: легкое покрытие, естественный эффект и здоровый вид. В nail-версии это означает максимальную естественность, минимум пигмента и фокус на ухоженной ногтевой пластине.
Мир красоты движется в сторону минимализма, "чистых" образов и эстетики "no-makeup", что отразилось и на маникюре. Об этом пишет Glamour.
Основные черты тренда BB Cream Nails:
- Прозрачные или полупрозрачные базы: кремовые, молочные, бежевые, светло-розовые, иногда с легким глянцем или сатиновым финишем.
- Имитация "ногтей без маникюра" — акцент на ухоженности, а не цвете лака.
- Тонкое покрытие: вместо густого гель-лака — легкий слой, подчеркивающий текстуру натурального ногтя.
- Никакого nail-арта или сложного дизайна: максимум — деликатный перламутр, едва заметный градиент или легкое сияние.
Почему тренд на BB Cream Nails так популярен летом 2025 года
Естественность остается в тренде. К тому же, такое покрытие довольно универсальное — подходит к любому стилю, возрасту или событию. Ухоженный вид без усилий — выглядит стильно, даже когда немного отрастет. Здоровье ногтей — легкое покрытие не вредит пластине, а наоборот, подчеркивает ее естественную красоту.
Кому подойдет BB Cream Nails
Тем, кто хочет отдохнуть от гель-лака, но не хочет полностью отказываться от маникюра. Тем, кто ценит эстетику "чистых рук" и легкий уход. Тем, кто ищет нейтральный, офисный или универсальный вариант покрытия.
Как сделать нюдовый маникюр дома
Шаг 1. Подготовьте ногти
- Снимите остатки старого покрытия.
- Подпилите ногти, придайте им естественную форму (овальная, мягкий квадрат).
- Отшлифуйте поверхность бафом, чтобы убрать блеск и мелкие неровности.
- Осторожно отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой или используй ремувер.
Шаг 2. Нанесите увлажнение
- Обработайте кутикулу маслом.
Шаг 3. База с эффектом BB
- Выберите полупрозрачную камуфлирующую базу или BB-гель с натуральным оттенком: молочный, светло-бежевый, baby pink или peach nude.
- Нанесите тонким слоем. Если хотите немного больше покрытия — добавьте второй, но очень легкий слой.
- Выровняйте поверхность кисточкой, чтобы создать эффект "стеклянной ногтевой пластины".
- Просушите в лампе.
Шаг 4. Финиш
- Нанесите топ с легким блеском или сатиновым финишем.
- Не забудьте снова увлажнить кутикулу маслом.
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