Натуральность — на вершине моды: какой маникюр разрывает тренды лета 2025 (фото)

BB Cream Nails — это маникюр в нюдовой, натуральной гамме, вдохновленный философией BB-кремов в косметике: легкое покрытие, естественный эффект и здоровый вид. В nail-версии это означает максимальную естественность, минимум пигмента и фокус на ухоженной ногтевой пластине.

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Мир красоты движется в сторону минимализма, "чистых" образов и эстетики "no-makeup", что отразилось и на маникюре. Об этом пишет Glamour.

Основные черты тренда BB Cream Nails:

Прозрачные или полупрозрачные базы: кремовые, молочные, бежевые, светло-розовые, иногда с легким глянцем или сатиновым финишем.

Имитация "ногтей без маникюра" — акцент на ухоженности, а не цвете лака.

Тонкое покрытие: вместо густого гель-лака — легкий слой, подчеркивающий текстуру натурального ногтя.

Никакого nail-арта или сложного дизайна: максимум — деликатный перламутр, едва заметный градиент или легкое сияние.

Тренд на BB Cream Nails

Почему тренд на BB Cream Nails так популярен летом 2025 года

Естественность остается в тренде. К тому же, такое покрытие довольно универсальное — подходит к любому стилю, возрасту или событию. Ухоженный вид без усилий — выглядит стильно, даже когда немного отрастет. Здоровье ногтей — легкое покрытие не вредит пластине, а наоборот, подчеркивает ее естественную красоту.

Кому подойдет BB Cream Nails

Тем, кто хочет отдохнуть от гель-лака, но не хочет полностью отказываться от маникюра. Тем, кто ценит эстетику "чистых рук" и легкий уход. Тем, кто ищет нейтральный, офисный или универсальный вариант покрытия.

Нюдовый маникюр остается в тренде Фото: Соцсети

Как сделать нюдовый маникюр дома

Шаг 1. Подготовьте ногти

Снимите остатки старого покрытия.

Подпилите ногти, придайте им естественную форму (овальная, мягкий квадрат).

Отшлифуйте поверхность бафом, чтобы убрать блеск и мелкие неровности.

Осторожно отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой или используй ремувер.

Шаг 2. Нанесите увлажнение

Обработайте кутикулу маслом.

Шаг 3. База с эффектом BB

Выберите полупрозрачную камуфлирующую базу или BB-гель с натуральным оттенком: молочный, светло-бежевый, baby pink или peach nude.

или BB-гель с натуральным оттенком: молочный, светло-бежевый, baby pink или peach nude. Нанесите тонким слоем . Если хотите немного больше покрытия — добавьте второй, но очень легкий слой.

. Если хотите немного больше покрытия — добавьте второй, но очень легкий слой. Выровняйте поверхность кисточкой, чтобы создать эффект "стеклянной ногтевой пластины".

Просушите в лампе.

Шаг 4. Финиш

Нанесите топ с легким блеском или сатиновым финишем .

. Не забудьте снова увлажнить кутикулу маслом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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