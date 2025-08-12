Стильно и удобно: какой аксессуар стал трендом летнего сезона 2025 (фото)

Платок-бандана снова стал трендовым аксессуаром лета — от пляжного отдыха до модных показов. Стиль, который сочетает функциональность и шарм ретро-икон, уже носят такие звезды как Грейси Абрамс, Хейли Бибер и Аня Тейлор-Джой.

В прошлом месяце во время отпуска на Кюрасао автор столкнулась с дилеммой: короткое каре не позволяло собрать волосы в хвост, а распущенные постоянно лезли в лицо на пляже. Решение подсказала Грейси Абрамс, которая на фестивале Glastonbury дополнила свое платье Rodarte простой банданой, завязанной, как у Кристины Агилеры в начале 2000-х, пишет Vogue.

Парикмахер звезды Бобби Элиот объясняет: бандана добавляет образу стиля без усилий, дает волосам отдохнуть от укладки и отлично смотрится с легкой текстурой после морской соли. Этот аксессуар уже стал любимчиком модниц — его носят Хейли Бибер, Алекса Чанг и модель Оливия Джоан, которая выбирает его для защиты от солнца и удобства.

Модель и актриса Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Актриса Аня Тейлор-Джой пошла дальше, заменив бандану на большой плиссированный шарф, которым обернула шею в стиле Skims Face Wrap. Тренд подхватили и посетители показов весна-2026 в Копенгагене. Похоже, пришло время "завязать" со скучными прическами и добавить в образ яркий узел.

Аня Тейлор-Джой красиво обыграла плиссированный шарф Фото: Getty Images

