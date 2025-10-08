6 модних брендів, які стильно струсили осінь: дизайнери показали сезон 2025 (фото)
Найвідоміші світові модні бренди презентували яскраві колекції осені-зими 2025 року — від суконь зі штучного хутра до культових аксесуарів і неонових пальт. Серед найпомітніших імен — Saint Laurent, Amiri, Paul Smith, Sacai, KidSuper та Lu’u Dan.
Як повідомляє South China Morning Post, Ці шість брендів демонструють головні тенденції сезону: поєднання мистецтва, інновацій і класики, що формують сучасний образ розкішної, але виразної моди.
Sacai
Однією з найобговорюваніших речей тижнів моди стала сукня зі штучного хутра від японського бренду Sacai. На ній зображено принт "Сльози" — культову роботу фотографа Мана Рея 1930-х років. Засновниця бренду Тітосе Абе використала цей образ, щоб підкреслити "здатність Рея знаходити історії у красі жінок".
Amiri
Лос-анджелеський бренд Amiri продовжує поєднувати стриману елегантність і сучасний стиль. Осінньо-зимова кампанія, знята у легендарному готелі The Hollywood Roosevelt, показує витончені костюми, які носили б і спортсмени, і актори. Серед шанувальників бренду — Тревіс Келсі, Джефф Голдблюм і Патрік Шварценеггер.
Lu’u Dan
Чоловічий бренд Lu’u Dan представив довге пальто оверсайз із графічним принтом "Монстри" у флуоресцентно-помаранчевому кольорі. Натхненням для колекції стали японська міфологія та класичні відеоігри.
KidSuper
Американський лейбл KidSuper Studios показав куртку з колекції From a Place I Have Never Been, створену в техніці печворк. Виріб поєднує портретні зображення та абстрактні фігури, втілюючи ідею творчої трансформації, яку розвиває засновник бренду Колм Діллейн.
Saint Laurent
Паризький дім Saint Laurent оновив культову сумку Icare, представивши її компактну версію — Icarino. Стьобана модель у чорному та карамельному кольорах доповнена фірмовим логотипом Cassandre і поєднує розкіш із практичністю.
Paul Smith x Oasis
Британський дизайнер Пол Сміт об’єднався з легендарним гуртом Oasis для створення спільної колекції, натхненної духом 1990-х. До неї увійшли футболки, кепки, сорочки, верхній одяг і сумки з логотипом гурту та фірмовими смужками Пола Сміта.
Нагадаємо, осінньо-зимовий сезон 2025 року в моді вирізняється поверненням до індивідуальності та поєднанням мистецьких ідей із практичними силуетами. Нові колекції провідних брендів підкреслюють, що сучасна мода — це історія, яку кожен носить на собі.
