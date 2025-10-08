6 модних брендів, які стильно струсили осінь: дизайнери показали сезон 2025 (фото)

Найвідоміші світові модні бренди презентували яскраві колекції осені-зими 2025 року — від суконь зі штучного хутра до культових аксесуарів і неонових пальт. Серед найпомітніших імен — Saint Laurent, Amiri, Paul Smith, Sacai, KidSuper та Lu’u Dan.

Як повідомляє South China Morning Post, Ці шість брендів демонструють головні тенденції сезону: поєднання мистецтва, інновацій і класики, що формують сучасний образ розкішної, але виразної моди.

Sacai

Сукня Сакаї зі штучного хутра Фото: Скриншот

Однією з найобговорюваніших речей тижнів моди стала сукня зі штучного хутра від японського бренду Sacai. На ній зображено принт "Сльози" — культову роботу фотографа Мана Рея 1930-х років. Засновниця бренду Тітосе Абе використала цей образ, щоб підкреслити "здатність Рея знаходити історії у красі жінок".

Amiri

Лос-анджелеський бренд Amiri Фото: Скриншот

Лос-анджелеський бренд Amiri продовжує поєднувати стриману елегантність і сучасний стиль. Осінньо-зимова кампанія, знята у легендарному готелі The Hollywood Roosevelt, показує витончені костюми, які носили б і спортсмени, і актори. Серед шанувальників бренду — Тревіс Келсі, Джефф Голдблюм і Патрік Шварценеггер.

Lu’u Dan

Довге пальто Lu'u Dan з зображенням Monsters Фото: Скриншот

Чоловічий бренд Lu’u Dan представив довге пальто оверсайз із графічним принтом "Монстри" у флуоресцентно-помаранчевому кольорі. Натхненням для колекції стали японська міфологія та класичні відеоігри.

KidSuper

Печворкова куртка від Kidsuper Фото: Скриншот

Американський лейбл KidSuper Studios показав куртку з колекції From a Place I Have Never Been, створену в техніці печворк. Виріб поєднує портретні зображення та абстрактні фігури, втілюючи ідею творчої трансформації, яку розвиває засновник бренду Колм Діллейн.

Saint Laurent

Розе з Blackpink зі своєю сумкою Saint Lauren Icarino в Мілані Фото: Скриншот

Паризький дім Saint Laurent оновив культову сумку Icare, представивши її компактну версію — Icarino. Стьобана модель у чорному та карамельному кольорах доповнена фірмовим логотипом Cassandre і поєднує розкіш із практичністю.

Paul Smith x Oasis

Куртка Paul Smith x Oasis Фото: Скриншот

Британський дизайнер Пол Сміт об’єднався з легендарним гуртом Oasis для створення спільної колекції, натхненної духом 1990-х. До неї увійшли футболки, кепки, сорочки, верхній одяг і сумки з логотипом гурту та фірмовими смужками Пола Сміта.

Нагадаємо, осінньо-зимовий сезон 2025 року в моді вирізняється поверненням до індивідуальності та поєднанням мистецьких ідей із практичними силуетами. Нові колекції провідних брендів підкреслюють, що сучасна мода — це історія, яку кожен носить на собі.

