Головний модний тренд осені 2025: як носити асиметричні речі й виглядати стильно (фото)

Мода відходить від стриманого "тихого люксу" та повертає у тренд асиметрію. Дизайнери, стилісти й знаменитості все частіше обирають нерівні краї, скошені лінії та недбало оброблені подоли, які додають образам індивідуальності та легкості.

Related video

Після кількох сезонів чітких силуетів і класичного мінімалізму на подіумах та червоних доріжках знову домінує авангард. Асиметричні спідниці, сукні з косими вирізами та необробленими краями стали помітним трендом осені 2025 року, пише The Independent.

Особистий стиліст Дебора Шерідан-Тейлор пояснює: асиметрія візуально витягує силует і створює відчуття стрункішої фігури. "Це дозвіл порушувати правила, і саме в цьому її сила", – зазначає вона.

Її колега, селебріті-стиліст Оріона Робб, додає: "Сьогодні мода все більше приймає індивідуальність і недосконалість. Ми відходимо від жорсткої ідеальності до більш експресивної, відчутної елегантності".

Стилісти радять не перевантажувати образ: асиметрична спідниця чи сукня сама по собі є акцентом. Найкраще поєднувати її з базовими речами – білою футболкою, сорочкою з навмисно пропущеними ґудзиками чи простими сандалями.

Асиметрична спідниця від H&M Фото: H&M

Щодо взуття, Шерідан-Тейлор застерігає: "Поділ вже говорить сам за себе, тож взуття не повинно перекрикувати його". Робб пропонує поєднувати легкі спідниці з мюлями із загостреним носком або з лаконічними кросівками у монохромних відтінках.

Прикраси також варто підбирати стримано. Якщо у сукні відкрито одне плече, стилісти радять обмежитися однією масивною сережкою чи мінімалістичними аксесуарами. А замість намиста можна використати хайлайтер або лосьйон із блиском для зони декольте.

Для невисоких дівчат дизайнери радять діагональні подоли, які відкривають щиколотку та візуально подовжують ноги. Але головне правило – не "глушити" асиметрію громіздкими піджаками чи надмірним декором.

"Асиметрія вже створює потрібну драму, не варто додавати зайвого. Краще залишити чистоту ліній та правильну посадку речей", – підсумовує Робб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Стилісти розповіли, яке взуття буде трендом осені 2025 року.

Український дизайнер Андре Тан розповів, як варто носити трендові речі, а що точно варто залишити в минулому.

Крім того, модельєр розповів, як з кількох базових речей скласти понад 12 стильних образів під час літньої відпустки. Щоб виглядати стильно під час відпочинку, не потрібно тягти половину шафи, каже Андре Тан.