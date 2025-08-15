Главный модный тренд осени 2025: как носить асимметричные вещи и выглядеть стильно (фото)

Мода отходит от сдержанного "тихого люкса" и возвращает в тренд асимметрию. Дизайнеры, стилисты и знаменитости все чаще выбирают неровные края, скошенные линии и небрежно обработанные подолы, которые добавляют образам индивидуальности и легкости.

Related video

После нескольких сезонов четких силуэтов и классического минимализма на подиумах и красных дорожках снова доминирует авангард. Асимметричные юбки, платья с косыми вырезами и необработанными краями стали заметным трендом осени 2025 года, пишет The Independent.

Личный стилист Дебора Шеридан-Тейлор объясняет: асимметрия визуально вытягивает силуэт и создает ощущение более стройной фигуры. "Это разрешение нарушать правила, и именно в этом ее сила", — отмечает она.

Ее коллега, селебрити-стилист Ориона Робб, добавляет: "Сегодня мода все больше принимает индивидуальность и несовершенство. Мы отходим от жесткой идеальности к более экспрессивной, осязаемой элегантности".

Стилисты советуют не перегружать образ: асимметричная юбка или платье само по себе является акцентом. Лучше всего сочетать ее с базовыми вещами — белой футболкой, рубашкой с намеренно пропущенными пуговицами или простыми сандалиями.

Асимметричная юбка от H&M Фото: H&M

Что касается обуви, Шеридан-Тейлор предостерегает: "Подол уже говорит сам за себя, так что обувь не должна перекрывать его". Робб предлагает сочетать легкие юбки с мюлями с заостренным носком или с лаконичными кроссовками в монохромных оттенках.

Украшения также стоит подбирать сдержанно. Если в платье открыто одно плечо, стилисты советуют ограничиться одной массивной серьгой или минималистичными аксессуарами. А вместо ожерелья можно использовать хайлайтер или лосьон с блеском для зоны декольте.

Для невысоких девушек дизайнеры советуют диагональные подолы, которые открывают щиколотку и визуально удлиняют ноги. Но главное правило — не "глушить" асимметрию громоздкими пиджаками или чрезмерным декором.

"Асимметрия уже создает нужную драму, не стоит добавлять лишнего. Лучше оставить чистоту линий и правильную посадку вещей", — заключает Робб.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стилисты рассказали, какая обувь будет трендом осени 2025 года.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как стоит носить трендовые вещи, а что точно стоит оставить в прошлом.

Кроме того, модельер рассказал, как из нескольких базовых вещей составить более 12 стильных образов во время летнего отпуска. Чтобы выглядеть стильно во время отдыха, не нужно тащить половину шкафа, говорит Андре Тан.