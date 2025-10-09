9 октября 2025 года: апостола Иакова - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя жалеть о прошлом, а также свистеть и громко кричать.
Что случилось 9 октября?
Сегодня православная церковь почитает память апостола Иакова Алфиева. О жизни апостола Иакова известно мало. Есть догадки, что он был братом апостола Иуды Иакова, которого еще называли Тадеем. Также известно о большом количестве его миссионерских проповедей. Он проповедовал на территории Иудеи, в Сирии и даже основал апостольскую кафедру в Тель-Батнане (сегодня город Суруч в Турции), где и прожил до смерти.
Что нельзя делать 9 октября:
- рубить дрова;
- жалеть о прошлом;
- свистеть и громко кричать.
Народные поверья и приметы:
- еще не опали листья из вишни — к теплу;
- иглы с лиственницы еще не осыпались — зимой будет мало снега;
- идет снег – в следующем году будет слабый урожай.
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.
Родились в этот день:
1940 год — Джон Леннон, британский рок-музыкант, певец, один из основателей и участник группы "The Beatles";
1996 год — Белла Хадид, американская топ-модель.
А также в этот день:
1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;
1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;
1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.
