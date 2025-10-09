9 октября 2025 года: апостола Иакова - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя жалеть о прошлом, а также свистеть и громко кричать.

Что случилось 9 октября?

Сегодня православная церковь почитает память апостола Иакова Алфиева. О жизни апостола Иакова известно мало. Есть догадки, что он был братом апостола Иуды Иакова, которого еще называли Тадеем. Также известно о большом количестве его миссионерских проповедей. Он проповедовал на территории Иудеи, в Сирии и даже основал апостольскую кафедру в Тель-Батнане (сегодня город Суруч в Турции), где и прожил до смерти.

Что нельзя делать 9 октября:

рубить дрова;

жалеть о прошлом;

свистеть и громко кричать.

Народные поверья и приметы:

еще не опали листья из вишни — к теплу;

иглы с лиственницы еще не осыпались — зимой будет мало снега;

идет снег – в следующем году будет слабый урожай.

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

Родились в этот день:

1940 год — Джон Леннон, британский рок-музыкант, певец, один из основателей и участник группы "The Beatles";

1996 год — Белла Хадид, американская топ-модель.

А также в этот день:

1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;

1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;

1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.

