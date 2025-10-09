9 жовтня 2025 року: апостола Якова — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна шкодувати про минуле, а також свистіти і голосно кричати.

Що сталося 9 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Якова Алфієва. Про життя апостола Якова відомо мало. Є здогадки, що він був братом апостола Юди Якова, якого ще називали Тадеєм. Також відомо про велику кількість його місіонерських проповідей. Він проповідував на теренах Юдеї, в Сирії та навіть заснував апостольську кафедру в Тель-Батнані (сьогодні місто Суруч у Туреччині), де й прожив до смерті.

Що не можна робити 9 жовтня:

рубати дрова;

шкодувати про минуле;

свистіти й голосно кричати.

Народні повір'я та прикмети:

ще не опало листя з вишні — до тепла;

голки з модрини ще не обсипалися — взимку буде мало снігу;

іде сніг — наступного року буде слабкий урожай.

День ангела святкують:

Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян.

Народилися в цей день:

1940 рік — Джон Леннон, британський рок-музикант, співак, один із засновників і учасник групи "The Beatles";

1996 рік — Белла Хадід, американська топ-модель.

А також цього дня:

1596 рік — церковний собор у Бресті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;

1655 рік — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої в битві під Городком біля Львова;

1963 рік — у повітря вперше піднімається вертоліт Мі-8.

