Растопить ледяное сердце: 5 трюков, как заслужить любовь свекрови и тещи

Поп-культура заставляет нас думать, что отношения со свекровью или тещей по своей сути напряженные или даже токсичные. Впрочем, они далеко не всегда обречены на конфликт.

Как сказала психолог из Атланты Зайнаб Делавалла Huff Post: "Если обе стороны умеют строить здоровые отношения в других сферах своей жизни, нет оснований думать, что они не могут иметь здоровые отношения друг с другом".

Так как же узнать, повезло ли вам в отношениях со свекровью или тещей? Терапевты и люди, которые имеют хорошие отношения со своими "мамами в законе", поделиться некоторыми "зелеными флажками", которые указывают на здоровую связь.

Она поддерживает вас так же, как и своего собственного ребенка

Это точно зеленый флажок, если вы можете рассчитывать на то, что ваша свекровь или теща будет одной из ваших друзей, постоянным источником любви и поддержки в вашей жизни.

Эли Макканн, адвокат, писатель и ведущий подкастов говорит, что он "мгновенно нашел общий язык" со своей тещей Ким, когда впервые встретил ее во время визита на День благодарения со своим нынешним мужем Скайларом в 2016 году.

"Ким — самая большая поклонница Скайлара. Я знаю образ матерей, которые так сильно любят своего сына, что превращаются в ужасную свекровь, потому что никто не является достаточно хорошим для их мальчика. В нашем случае, я думаю, Ким так сильно любит своих детей, что автоматически обожает любого, кто к ним привязывается", — сказал Макканн.

Женщина также стала одной из самых больших поклонниц Макканна. Она постоянно болеет за него и хвастается им перед друзьями, так же, как она делает с остальными своими детьми.

Она поддерживает вас так же, как и своего собственного ребенка Фото: Pexels

Между вами царит взаимное уважение — даже когда ваши мнения не совпадают

Вы со свекровью или тещей можете не всегда иметь общее мнение. Это зеленый флажок, когда эти неизбежные разногласия не мешают уважению друг к другу.

"Она понимает, что у вас есть собственный набор ценностей, приоритетов и предпочтений в отношении образа жизни, которые могут не совпадать с её", — сказала терапевт из Сан-Диего Ава Шакиб.

Иногда различия в культурном, этническом или религиозном происхождении могут создавать напряжение в отношениях. В таких случаях может быть полезным узнать о контексте норм в его культуре, посоветовала Шакиб.

Она воспринимает вас не просто как партнера своего ребенка

Это положительный знак для отношений, когда ваша свекровь или теща воспринимает вас как "целостную и завершенную личность", а "не просто продолжение своего ребенка".

"Ей интересно построить с вами человеческие отношения и узнать о вас больше... Связь процветает, когда есть интерес", — добавила Шакиб.

Неизбежные разногласия не должны мешать уважению друг к другу Фото: Depositphotos

Она не использует вас как посланника

Когда возникает проблема, вы можете честно озвучить свои беспокойства или чувства друг другу, не разрушая вашу связь.

Ваша свекровь или теща "способна отстаивать свои потребности, не нарушая ваших границ и не прибегая к пассивно-агрессивным или манипулятивным стратегиям".

С другой стороны, она не использует вас как посланника, когда между ней и ее ребенком возникает конфликт.

Она не вмешивается в ваши отношения

Считайте это тревожным сигналом, когда ваша свекровь или теща пытается контролировать вашего партнера или ваш брак.

Она "понимает и принимает, что семейная динамика меняется, когда дети вырастают взрослыми и создают собственные семьи", — сказал Делавалла. Она признает, что ее роль в жизни детей будет меняться, когда они становятся все более независимыми.

