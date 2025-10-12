Розтопити крижане серце: 5 трюків, як заслужити любов свекрухи і тещі

Поп-культура змушує нас думати, що стосунки зі свекрухою чи тещею за своєю суттю напружені або навіть токсичні. Втім, вони далеко не завжди приречені на конфлікт.

Як сказала психологиня з Атланти Зайнаб Делавалла Huff Post: "Якщо обидві сторони вміють будувати здорові стосунки в інших сферах свого життя, немає підстав думати, що вони не можуть мати здорові стосунки одне з одним".

То як же дізнатися, чи пощастило вам у стосунках зі свекрухою чи тещею? Терапевти та люди, які мають добрі стосунки зі своїми "мамами в законі", поділитися деякими "зеленими прапорцями", які вказують на здоровий зв’язок.

Вона підтримує вас так само, як і свою власну дитину

Це точно зелений прапорець, якщо ви можете розраховувати на те, що ваша свекруха чи теща буде однією з ваших друзів, постійним джерелом любові та підтримки у вашому житті.

Елі Макканн, адвокат, письменник і ведучий подкастів каже, що він "миттєво знайшов спільну мову" зі своєю тещею Кім, коли вперше зустрів її під час візиту на День подяки зі своїм нинішнім чоловіком Скайларом у 2016 році.

"Кім — найбільша шанувальниця Скайлара. Я знаю образ матерів, які так сильно люблять свого сина, що перетворюються на жахливу свекруху, бо ніхто не є достатньо хорошим для їхнього хлопчика. У нашому випадку, я думаю, Кім так сильно любить своїх дітей, що автоматично обожнює будь-кого, хто до них прив’язується", — сказав Макканн.

Жінка також стала однією з найбільших шанувальниць Макканна. Вона постійно вболіває за нього та хвалиться ним перед друзями, так само, як вона робить з рештою своїх дітей.

Між вами панує взаємна повага — навіть коли ваші думки не збігаються

Ви зі свекрухою чи тещею можете не завжди мати спільну думку. Це зелений прапорець, коли ці неминучі розбіжності не заважають повазі одне до одного.

"Вона розуміє, що у вас є власний набір цінностей, пріоритетів та уподобань щодо способу життя, які можуть не збігатися з її", — сказала терапевтка із Сан-Дієго Ава Шакіб.

Іноді відмінності в культурному, етнічному чи релігійному походженні можуть створювати напругу у стосунках. У таких випадках може бути корисним дізнатися про контекст норм у її культурі, порадила Шакіб.

Вона сприймає вас не просто як партнера своєї дитини

Це позитивний знак для стосунків, коли ваша свекруха чи теща сприймає вас як "цілісну та завершену особистість", а "не просто продовження своєї дитини".

"Їй цікаво побудувати з вами людські стосунки та дізнатися про вас більше… Зв’язок процвітає, коли є цікавість", — додала Шакіб.

Вона не використовує вас як посланця

Коли виникає проблема, ви можете чесно озвучити свої занепокоєння чи почуття одне одному, не руйнуючи ваш зв'язок.

Ваша свекруха чи теща "здатна відстоювати свої потреби, не порушуючи ваших кордонів і не вдаючись до пасивно-агресивних чи маніпулятивних стратегій".

З іншого боку, вона не використовує вас як посланця, коли між нею та її дитиною виникає конфлікт.

Вона не втручається у ваші стосунки

Вважайте це тривожним сигналом, коли ваша свекруха чи теща намагається контролювати вашого партнера чи ваш шлюб.

Вона "розуміє та приймає, що сімейна динаміка змінюється, коли діти виростають дорослими та створюють власні сім'ї", — сказав Делавалла. Вона визнає, що її роль у житті дітей змінюватиметься, коли вони стають дедалі більш незалежними.

