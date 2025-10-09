В США спасли почти 300-килограммового мужчину: пришлось привлекать кран (фото)

Во Флориде (США) пожарные и медики спасли 272-килограммового мужчину, который не мог самостоятельно покинуть квартиру из-за проблем со здоровьем. Для этого использовали кран и транспортный поддон.

Как сообщает Daily Mail, мужчину весом около 272 кг вытащили из его дома в Вест-Палм-Бич после "внезапного медицинского кризиса". Из-за больших размеров тела и проблем со здоровьем он не мог спуститься по лестнице или выйти через дверь.

Спасатели срезали часть стены и перила балкона, после чего закрепили мужчину на специальном поддоне, обитом подушками, и с помощью крана опустили его на землю. На месте его ожидала машина скорой помощи, которая доставила пациента в больницу для оказания медицинской помощи.

Мужчину спасли из его дома во Флориде Фото: Скриншот

В медицинской практике таких пациентов называют бариатрическими, и спасатели придерживались специальных процедур, чтобы обеспечить безопасное перемещение. В операции приняли участие около десяти человек. Видео спасательной операции, опубликованное в Instagram, вызвало многочисленные комментарии пользователей, некоторые из которых выразили обеспокоенность безопасностью мужчины.

Новость появилась на фоне изменений в рекомендациях по здравоохранению в США, которые могут повлиять на статистику ожирения. По новым стандартам, более 100 миллионов американцев с избыточным весом могут попадать в категорию людей с ожирением.

