У США врятували майже 300-кілограмового чоловіка: довелось залучати кран (фото)

У Флориді (США) пожежники і медики врятували 272-кілограмового чоловіка, який не міг самостійно залишити квартиру через проблеми зі здоров’ям. Для цього використали кран та транспортний піддон.

Як повідомляє Daily Mail, чоловіка вагою близько 272 кг витягли з його будинку у Вест-Палм-Біч після "раптової медичної кризи". Через великі розміри тіла та проблеми зі здоров’ям він не міг спуститися сходами чи вийти через двері.

Рятувальники зрізали частину стіни та поручні балкона, після чого закріпили чоловіка на спеціальному піддоні, оббитому подушками, і за допомогою крана опустили його на землю. На місці його очікувала машина швидкої допомоги, яка доставила пацієнта до лікарні для надання медичної допомоги.

У медичній практиці таких пацієнтів називають баріатричними, і рятувальники дотримувалися спеціальних процедур, щоб забезпечити безпечне переміщення. У операції взяли участь близько десяти осіб. Відео рятувальної операції, опубліковане в Instagram, викликало численні коментарі користувачів, деякі з яких висловили занепокоєння безпекою чоловіка.

Новина з’явилася на фоні змін у рекомендаціях щодо охорони здоров’я в США, які можуть вплинути на статистику ожиріння. За новими стандартами, понад 100 мільйонів американців із надмірною вагою можуть потрапляти до категорії людей з ожирінням.

