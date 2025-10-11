"Вызов 100 конвертов": в сети показали трюк, как за сто дней собрать $5000 наличными

В TikTok постоянно появляются новые финансовые тренды — от "громкого бюджетирования" до "девичьей математики". Один из самых популярных — "100 envelope challenge" ("вызов 100 конвертов"), который превращает процесс сбережения в игру с наличными.

Суть метода проста: нумеруешь 100 конвертов от 1 до 100. Каждый день наугад выбираешь один и кладешь внутрь сумму, соответствующую номеру. Если это конверт №32 — откладываешь 32 доллара. Через 100 дней можно собрать 5050 долларов наличными, пишет Huffpost.

Некоторые проходят вызов последовательно — в первый день 1 доллар, во второй 2 доллара и тому подобное. По словам финансовых экспертов, этот тренд с TikTok делает процесс сбережения более наглядным и мотивирующим.

Преимущества сбережений

"Такие вызовы добавляют элемент игры в скучный процесс накопления", — говорит Джек Говард, эксперт по финансовому благосостоянию. — Когда видишь, как деньги физически накапливаются, легче поддерживать мотивацию".

Финансистка Андреа Вороч добавляет: если большие суммы кажутся нереальными, можно адаптировать схему под свой бюджет — главное, чтобы оставался элемент вызова.

Кроме того, ежедневное откладывание средств помогает развить финансовую внимательность, изменить привычки в тратах и постепенно создать запас денег.

Недостатки сбережения

Несмотря на популярность, метод имеет и минусы. Тем, кто не пользуется наличными, придется часто посещать банкомат. Также опасно хранить дома крупные суммы — лучше найти безопасное место или перевести процесс в цифровой формат, например, ежедневно переводить соответствующую сумму на отдельный счет.

"Главное — не навредить своему бюджету", — предупреждает Вороч, — "Если ежедневные взносы вынуждают брать кредит или пользоваться кредитной картой для повседневных покупок — стоит пересмотреть размеры сумм".

Кроме того, деньги, которые лежат в конвертах, не приносят процентов. Эксперты советуют использовать депозитные или сберегательные счета с высокой ставкой, чтобы накопления еще и работали на вас.

Как сделать вызов эффективным

Специалисты советуют сначала определить цель сбережений — например, создание резервного фонда или погашение долга. Это поможет не сойти с дистанции.

Чтобы поддерживать дисциплину, можно привлечь друзей и вместе контролировать процесс. Или воспользоваться мобильными приложениями, которые автоматически округляют покупки и откладывают "сдачу".

Если хотите совместить эффективность и безопасность, эксперты советуют сделать "цифровую версию" вызова — перечислять деньги на сберегательный счет онлайн, а не класть в конверты. Так уменьшается соблазн потратить наличные и повышается контроль над финансами.

Главное — не сравнивать себя с другими

"В соцсетях обычно показывают только успех, но не трудности, — отмечает Говард. — Не всем легко придерживаться вызова 100 дней, и это нормально. Главное — найти метод, который подходит именно вам".

