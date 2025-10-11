"Виклик 100 конвертів": у мережі показали трюк, як за сто днів зібрати $5000 готівкою

У TikTok постійно з’являються нові фінансові тренди — від "гучного бюджетування" до "дівочої математики". Один із найпопулярніших — "100 envelope challenge" ("виклик 100 конвертів"), який перетворює процес заощадження на гру з готівкою.

Related video

Суть методу проста: нумеруєш 100 конвертів від 1 до 100. Щодня навмання вибираєш один і кладеш усередину суму, що відповідає номеру. Якщо це конверт №32 — відкладаєш 32 долари. Через 100 днів можна зібрати 5050 доларів готівкою, пише Huffpost.

Дехто проходить виклик послідовно — у перший день 1 долар, у другий 2 долари тощо. За словами фінансових експертів, цей тренд із TikTok робить процес заощадження більш наочним і мотивуючим.

Переваги заощадження

"Такі виклики додають елемент гри до нудного процесу накопичення", — каже Джек Говард, експерт із фінансового добробуту. — "Коли бачиш, як гроші фізично накопичуються, легше підтримувати мотивацію".

Фінансистка Андреа Вороч додає: якщо великі суми здаються нереальними, можна адаптувати схему під свій бюджет — головне, щоб залишався елемент виклику.

Крім того, щоденне відкладання коштів допомагає розвинути фінансову уважність, змінити звички у витратах і поступово створити запас грошей.

Недоліки заощадження

Попри популярність, метод має і мінуси. Тим, хто не користується готівкою, доведеться часто відвідувати банкомат. Також небезпечно зберігати вдома великі суми — краще знайти безпечне місце або перевести процес у цифровий формат, наприклад, щодня переказувати відповідну суму на окремий рахунок.

"Головне — не зашкодити своєму бюджету", — попереджає Вороч. — "Якщо щоденні внески змушують брати кредит або користуватися кредитною карткою для повсякденних покупок — варто переглянути розміри сум".

Крім того, гроші, які лежать у конвертах, не приносять відсотків. Експерти радять використовувати депозитні або ощадні рахунки з високою ставкою, щоб накопичення ще й працювали на вас.

Як зробити виклик ефективним

Спеціалісти радять спершу визначити мету заощаджень — наприклад, створення резервного фонду або погашення боргу. Це допоможе не зійти з дистанції.

Щоб підтримувати дисципліну, можна долучити друзів і разом контролювати процес. Або скористатися мобільними застосунками, які автоматично округлюють покупки та відкладають "здачу".

Якщо хочете поєднати ефективність і безпеку, експерти радять зробити "цифрову версію" виклику — перераховувати гроші на ощадний рахунок онлайн, а не класти в конверти. Так зменшується спокуса витратити готівку й підвищується контроль над фінансами.

Головне — не порівнювати себе з іншими

"У соцмережах зазвичай показують лише успіх, але не труднощі", — зазначає Говард. — "Не всім легко дотримуватись виклику 100 днів, і це нормально. Головне — знайти метод, який підходить саме вам".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка виграла 1 мільйон доларів двічі за 2 місяці.

Заощадження українців у банках продовжують зростати, попри вкрай низькі процентні ставки за депозитами.

Крім того, за словами заступника голови НБУ Олексія Шабана, українці вважають за краще зберігати гроші у великих купюрах, а дрібні поступово виходять із обігу.