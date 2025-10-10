10 октября 2025 года: Евлампия и Евлампии - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в лес и начинать новые дела.
Что случилось 10 октября?
Сегодня православная церковь почитает память Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, родились в богатой семье в Никодимии, но за свою веру в Бога пострадали от рук язычников.
Также 10 октября Всемирный день ментального здоровья.
Что нельзя делать 10 октября:
- ходить в лес;
- начинать новые дела;
- злословить.
Народные поверья и приметы:
- начали желтеть листья на иве — зима будет ранней;
- еще нет мороза — зима задержится;
- ветер с севера или востока — к резкому похолоданию.
День ангела празднуют:
Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.
Родились 10 октября:
1947 год — Нина Матвиенко, украинская певица и актриса (умерла 8 октября 2023 года).
А также в этот день:
1666 год — правобережные полковники избирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;
1932 год — в Запорожье запускают ДнепроГЭС;
1943 год — Джордж Орвелл, английский писатель, впервые употребляет термин "Холодная война" (эсей "Вы и атомная бомба").
Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.