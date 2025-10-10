10 октября 2025 года: Евлампия и Евлампии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в лес и начинать новые дела.

Что случилось 10 октября?

Сегодня православная церковь почитает память Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, родились в богатой семье в Никодимии, но за свою веру в Бога пострадали от рук язычников.

Также 10 октября Всемирный день ментального здоровья.

Что нельзя делать 10 октября:

ходить в лес;

начинать новые дела;

злословить.

Народные поверья и приметы:

начали желтеть листья на иве — зима будет ранней;

еще нет мороза — зима задержится;

ветер с севера или востока — к резкому похолоданию.

День ангела празднуют:

Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.

Родились 10 октября:

1947 год — Нина Матвиенко, украинская певица и актриса (умерла 8 октября 2023 года).

А также в этот день:

1666 год — правобережные полковники избирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;

1932 год — в Запорожье запускают ДнепроГЭС;

1943 год — Джордж Орвелл, английский писатель, впервые употребляет термин "Холодная война" (эсей "Вы и атомная бомба").

