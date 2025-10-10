10 жовтня 2025 року: Євлампія і Євлампії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ходити в ліс і починати нові справи.

Що сталося 10 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Євлампія та Євлампії. Вони були братом і сестрою, народилися в багатій родині в Нікодимії, але за свою віру в Бога постраждали від рук язичників.

Також 10 жовтня Всесвітній день ментального здоров'я.

Що не можна робити 10 жовтня:

ходити в ліс;

починати нові справи;

злословити.

Народні повір'я та прикмети:

почало жовтіти листя на вербі — зима буде ранньою;

ще немає морозу — зима затримається;

вітер із півночі або сходу — до різкого похолодання.

День ангела святкують:

Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір.

Народилися 10 жовтня:

1947 рік — Ніна Матвієнко, українська співачка й актриса (померла 8 жовтня 2023 року).

А також цього дня:

1666 рік — правобережні полковники обирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;

1932 рік — у Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;

1943 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник, уперше вживає термін "Холодна війна" (есей "Ви і атомна бомба").

Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2025 року.