10 жовтня 2025 року: Євлампія і Євлампії — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ходити в ліс і починати нові справи.
Що сталося 10 жовтня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Євлампія та Євлампії. Вони були братом і сестрою, народилися в багатій родині в Нікодимії, але за свою віру в Бога постраждали від рук язичників.
Також 10 жовтня Всесвітній день ментального здоров'я.
Що не можна робити 10 жовтня:
- ходити в ліс;
- починати нові справи;
- злословити.
Народні повір'я та прикмети:
- почало жовтіти листя на вербі — зима буде ранньою;
- ще немає морозу — зима затримається;
- вітер із півночі або сходу — до різкого похолодання.
День ангела святкують:
Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір.
Народилися 10 жовтня:
1947 рік — Ніна Матвієнко, українська співачка й актриса (померла 8 жовтня 2023 року).
А також цього дня:
1666 рік — правобережні полковники обирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;
1932 рік — у Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;
1943 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник, уперше вживає термін "Холодна війна" (есей "Ви і атомна бомба").
