Обошла даже Париж: названа самая красивая столица мира (видео)

Маленькая Валлетта, столица Мальты, заняла первое место в рейтинге Readers’ Choice Awards 2025, опередив таких туристических гигантов, как Париж, Афины и Лиссабон.

Валлетта была признана самой красивой столицей мира по версии журнала Condé Nast Traveller. В голосовании участвовали более 182 тысяч читателей, оценивавших культуру, кухню и гостеприимство.

Валлетта набрала 97,33 балла из 100, став не только лучшим направлением Европы, но и главным городом мира для путешественников. Министр туризма Мальты Ян Борг заявил, что "эта награда отражает глубокую признательность путешественников к нашему культурному наследию и гостеприимству мальтийцев".

Город размером менее одного квадратного километра представляет собой настоящий музей под открытым небом, в котором есть барочные дворцы, старинные крепостные стены, церкви и узкие улочки. Валлетта была основана рыцарями Мальтийского ордена в XVI веке после осады Османской империей, и с 1980 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особое внимание привлекает Великая гавань — центральным сооружением которой является форт Святого Эльма в форме звезды, где проходят исторические реконструкции с мушкетерами, барабанщиками и рыцарями.

Также интересен отреставрированный в 2004 году, театр Маноэля — великолепный образец архитектуры барокко, один из старейших действующих театров в мире.

Так как Мальта принимала активное участие во Второй мировой войне, когда Люфтваффе пытались разбомбить ее, чтобы добиться покорности и занять стратегический плацдарм в Средиземном море, то к этой эпохе можно прикоснуться в Военных комнатах Ласкариса – подземном бункере, где располагался штаб союзных войск: там сохранились карты, схемы и оперативные пункты, а также в Национальном военном музее в форте Сент-Эльмо, где среди экспонатов есть экран на полу, на котором наглядно представлена ​​реконструкция действий подводных лодок, бомбардировщиков и боевых кораблей.

Запутанная история Валлетты отражена в уличных рынках города, где можно приобрести всевозможные памятные вещи, от римских монет до военных снарядов. А тем, кто хочет вкусно поесть, стоит отправиться на отреставрированный викторианский рынок Ис-Сук-тал-Белт, где на фуд-корте можно попробовать национальные блюда: мальтийского тушеного кролика, канноли с рикоттой, мальтийский пудинг и знаменитые ромовые бабы.

Столица Мальты известна и благодаря фильмам — здесь снимались "Гладиатор", "Троя" и первая серия "Игры престолов", где Валлетта стала прототипом Королевской Гавани.

