Обійшла навіть Париж: названо найкрасивішу столицю світу (відео)

Маленька Валлетта, столиця Мальти, посіла перше місце в рейтингу Readers' Choice Awards 2025, випередивши таких туристичних гігантів, як Париж, Афіни та Лісабон.

Валлетта була визнана найкрасивішою столицею світу за версією журналу Condé Nast Traveller. У голосуванні брали участь понад 182 тисячі читачів, які оцінювали культуру, кухню і гостинність.

Валлетта — найкрасивіша столиця світу

Валлетта набрала 97,33 бала зі 100, ставши не тільки найкращим напрямком Європи, а й головним містом світу для мандрівників. Міністр туризму Мальти Ян Борг заявив, що "ця нагорода відображає глибоку вдячність мандрівників до нашої культурної спадщини та гостинності мальтійців".

Місто розміром менше ніж один квадратний кілометр є справжнім музеєм просто неба, в якому є барокові палаци, старовинні кріпосні стіни, церкви і вузькі вулички. Валлетта була заснована лицарями Мальтійського ордена в XVI столітті після облоги Османською імперією, і з 1980 року входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Особливу увагу привертає Велика гавань — центральною спорудою якої є форт Святого Ельма у формі зірки, де відбуваються історичні реконструкції з мушкетерами, барабанщиками та лицарями.

Валлетту визнано найкрасивішою столицею світу Фото: tripadvisor

Також цікавий відреставрований 2004 року театр Маноеля — чудовий зразок архітектури бароко, один із найстаріших діючих театрів у світі.

Оскільки Мальта брала активну участь у Другій світовій війні, коли Люфтваффе намагалися розбомбити її, щоб домогтися покірності і зайняти стратегічний плацдарм у Середземному морі, то до цієї епохи можна доторкнутися у Військових кімнатах Ласкаріса — підземному бункері, де розташовувався штаб союзних військ: там збереглися карти, схеми та оперативні пункти, а також у Національному військовому музеї у форті Сент-Ельмо, де серед експонатів є екран на підлозі, на якому наочно представлено реконструкцію дій підводних човнів, бомбардувальників і бойових кораблів.

Заплутана історія Валлетти відображена у вуличних ринках міста, де можна придбати всілякі пам'ятні речі, від римських монет до військових снарядів. А тим, хто хоче смачно поїсти, варто вирушити на відреставрований вікторіанський ринок Іс-Сук-тал-Белт, де на фуд-корті можна скуштувати національні страви: мальтійського тушкованого кролика, каннолі з рікоттою, мальтійський пудинг і знамениті ромові баби.

Столиця Мальти відома і завдяки фільмам — тут знімалися "Гладіатор", "Троя" і перша серія "Гри престолів", де Валлетта стала прототипом Королівської Гавані.

