Самая красивая девочка в мире: как изменилась модель Тилан Блондо

Тилан стала знаменитостью в четыре года, когда она впервые прошла по подиуму показа Jean Paul Gaultier. Но теперь она выросла и изменилась.

Сейчас 24-летняя Тилан Блондо выглядит совсем не так, как та малышка, которая появлялась на обложках модных журналов, пишет Daily Mail.

Самая красивая девочка в мире изменилась Фото: Getty Images

Модель демонстрировала шикарный образ в бежевой куртке в стиле милитари и брюках с высокой талией, стоя с улыбкой на улице перед показом женской коллекции Zimmermann Весна/Лето 2026 на Неделе моды в Париже.

Ее внешний вид менялся с годами, и одно из самых заметных отличий — более темные волосы.

Тилан Блондо, дочери французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри, было три года, когда она оказалась в центре внимания после того, как агент легендарного модельера Жана Поля Готье выделил ее из толпы на Елисейских Полях и провел по подиуму.

Тилан Блондо перед показом Готье

Ее фотография на обложке Vogue Enfants очаровала читателей, и ее стали называть "самой красивой девочкой в ​​мире", после чего Блондо начала карьеру модели.

Сегодня Тилан сотрудничает с крупнейшими мировыми брендами высокой моды, включая Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss.

Она принимает участие в престижных рекламных кампаниях, а также совмещает роль предпринимателя в сфере моды и красоты.

Тилан Блондо

В 19 лет Тилан Блондо опубликовала фото, которое принесло ей мировую известность, а в интервью 2018 году она заявила, что дистанцировалась от девочки, которую когда-то считали "самой красивой" в мире.

"Даже сегодня люди говорят: "Ты самая красивая девушка", а я отвечаю: "Нет, я все еще не такая, я всего лишь человек, подросток", — рассказала модель.

Тилан Блондо, у которой 6,9 млн подписчиков в Instagram, рассказала, что сначала ее родители были против того, чтобы она была на показе.

"Моя мама сказала: "Нет, она не работает в агентстве, она не может этого сделать", а Жан-Поль Готье сказал: "Она должна быть там завтра". Мама подумала: "Почему бы и нет?" – вспоминала Тилан.

Но когда она в 10 лет появилась во французском Vogue в рамках скандального модного разворота 2010 года под названием "Quel Maquillage à Quel Âge?", или "Какой макияж в каком возрасте?", то эти снимки вызвали негативную реакцию за "сексуализацию" девочки-подростка.

Фото Тилан Блондо, которые вызвали скандал Фото: Соцсети

Сама Тилан философски заявила, что на том фото ее шокирует только стоимость колье – оно стоит 3 миллиона евро.

В феврале 2017 года, она дебютировала на взрослом подиуме, участвуя в показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане. Дебют имел такой успех, что дизайнерский дуэт пригласил ее снова участвовать в дефиле в сентябре 2017 года.

Блондо также была выбрана послом бренда L'Oréal и названа лицом духов французского дизайнера Лолиты Лемпицкой.

Но Тилан Блондо заявила, что не будет придерживаться стандартов красоты нулевого размера. И не хочет быть худой, даже если этого хотят модельеры.

Тилан Блондо построила успешную карьеру в моде

"Я не собираюсь быть худой и не есть ради них. Если я хочу есть, я могу есть. Я ем бургеры. Я никогда не собираюсь этого менять", — заявила "самая красивая девочка в мире" и сообщила, что считает важным, чтобы люди видели ее личность, а не только ее привлекательную внешность.

