Найкрасивіша дівчинка у світі: як змінилася модель Тілан Блондо

Тілан стала знаменитістю в чотири роки, коли вона вперше пройшла подіумом показу Jean Paul Gaultier. Але тепер вона виросла і змінилася.

Нині 24-річна Тілан Блондо має зовсім не такий вигляд, як та малеча, яка з'являлася на обкладинках модних журналів, пише Daily Mail.

Найкрасивіша дівчинка у світі змінилася Фото: Getty Images

Модель демонструвала шикарний образ у бежевій куртці в стилі мілітарі і штанах з високою талією, стоячи з посмішкою на вулиці перед показом жіночої колекції Zimmermann Весна/Літо 2026 на Тижні моди в Парижі.

Її зовнішній вигляд змінювався з роками, і одна з найпомітніших відмінностей — темніше волосся.

Тілан Блондо, доньці французького футболіста Патріка Блондо і телеведучої Вероніки Лубрі, було три роки, коли вона опинилася в центрі уваги після того, як агент легендарного модельєра Жана Поля Готьє виділив її з натовпу на Єлисейських Полях і провів по подіуму.

Тілан Блондо перед показом Готьє

Її фотографія на обкладинці Vogue Enfants зачарувала читачів, і її стали називати "найкрасивішою дівчинкою у світі", після чого Блондо почала кар'єру моделі.

Сьогодні Тілан співпрацює з найбільшими світовими брендами високої моди, включно з Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren і Hugo Boss.

Вона бере участь у престижних рекламних кампаніях, а також поєднує роль підприємця у сфері моди та краси.

Тілан Блондо

У 19 років Тілан Блондо опублікувала фото, яке принесло їй світову популярність, а в інтерв'ю 2018 року вона заявила, що дистанціювалася від дівчинки, яку колись вважали "найгарнішою" у світі.

"Навіть сьогодні люди кажуть: "Ти найкрасивіша дівчина", а я відповідаю: "Ні, я все ще не така, я всього лише людина, підліток", — розповіла модель.

Тілан Блондо, у якої 6,9 млн підписників в Instagram, розповіла, що спочатку її батьки були проти того, щоб вона була на показі.

"Моя мама сказала: "Ні, вона не працює в агентстві, вона не може цього зробити", а Жан-Поль Готьє сказав: "Вона має бути там завтра". Мама подумала: "Чому б і ні?" — згадувала Тілан.

Але коли вона в 10 років з'явилася у французькому Vogue в рамках скандального модного розвороту 2010 року під назвою "Quel Maquillage à Quel Âge?", або "Який макіяж у якому віці?", то ці знімки викликали негативну реакцію за "сексуалізацію" дівчинки-підлітка.

Фото Тілан Блондо, які спричинили скандал Фото: Соцсети

Сама Тілан філософськи заявила, що на тому фото її шокує тільки вартість кольє — воно коштує 3 мільйони євро.

У лютому 2017 року, вона дебютувала на дорослому подіумі, беручи участь у показі Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані. Дебют мав такий успіх, що дизайнерський дует запросив її знову брати участь у дефіле у вересні 2017 року.

Блондо також була обрана послом бренду L'Oréal і названа обличчям парфумів французької дизайнерки Лоліти Лемпіцької.

Але Тілан Блондо заявила, що не дотримуватиметься стандартів краси нульового розміру. І не хоче бути худою, навіть якщо цього хочуть модельєри.

Тілан Блондо побудувала успішну кар'єру в моді

"Я не збираюся бути худою і не їсти заради них. Якщо я хочу їсти, я можу їсти. Я їм бургери. Я ніколи не збираюся цього змінювати", — заявила "найкрасивіша дівчинка у світі" і повідомила, що вважає важливим, щоб люди бачили її особистість, а не тільки її привабливу зовнішність.

