В тюрьме убили вокалиста известной британской рок-группы Lostprophets: подробности инцидента

Вокалист британской группы Lostprophets Иен Уоткинс, который отбывал тюремное наказание за педофилию, умер в тюрьме после нападения на него других заключенных.

Полиция сообщила, что двое мужчин в возрасте 25 и 43 года были арестованы по подозрению в убийстве Уоткинса, пишет BBC.

Правоохранители сообщили, что в субботу утром ее вызвали в тюрьму из-за сообщения о серьезном нападении на заключенного, который на месте происшествия был признан мертвым.

"Мы не можем предоставлять дополнительных комментариев, пока полиция проводит расследование", — заявил представитель тюремной службы, однако подтвердил, что ему известно об инциденте в тюрьме.

В августе 2023 года на Уоткинса уже нападали в тюрьме, но его травмы не угрожали жизни.

Певец отбывал 29-летний срок в тюрьме. Он был заключен в декабре 2013 года за ряд сексуальных преступлений против детей, включая попытку изнасилования младенца.

Уоткинс признал попытку изнасилования и сексуального насилия над ребенком в возрасте до 13 лет, но не признал себя виновным в изнасиловании.

Он также признал заговор с целью изнасилования ребенка, три случая сексуального насилия над детьми, семь случаев съемки, создания или владения непристойными изображениями детей и один случай владения чрезвычайно порнографическим изображением, содержащим сексуальный акт с животным.

Судьи отклонили апелляцию Уоткинса в 2014 году относительно сокращения срока его заключения.

Образованная в 1997 году рок-группа Lostprophets выпустила в общей сложности пять студийных альбомов, включая альбом, занявший первое место в Великобритании, и два сингла, вошедших в Топ-10.

