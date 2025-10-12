У в'язниці вбили вокаліста відомого британського рок-гурту Lostprophets: подробиці інциденту

Вокаліст британського гурту Lostprophets Ієн Уоткінс, який відбував тюремне покарання за педофілію, помер у в'язниці після нападу на нього інших ув'язнених.

Поліція повідомила, що двоє чоловіків віком 25 і 43 роки були заарештовані за підозрою у вбивстві Уоткінса, пише BBC.

Правоохоронці повідомили, що в суботу вранці її викликали до в'язниці через повідомлення про серйозний напад на в'язня, якого на місці події було визнано мертвим.

"Ми не можемо надавати додаткових коментарів, поки поліція проводить розслідування", — заявив представник тюремної служби, проте підтвредив, що йому відомо про інцидент у в'язниці.

У серпні 2023 року на Уоткінса вже нападали у в'язниці, але його травми не загрожували життю.

Співак відбував 29-річний термін у в'язниці. Він був ув'язнений у грудні 2013 року за низку сексуальних злочинів проти дітей, включаючи спробу зґвалтування немовляти.

Уоткінс визнав спробу зґвалтування та сексуального насильства над дитиною віком до 13 років, але не визнав себе винним у зґвалтуванні.

Він також визнав змову з метою зґвалтування дитини, три випадки сексуального насильства над дітьми, сім випадків зйомки, створення або володіння непристойними зображеннями дітей та один випадок володіння надзвичайно порнографічним зображенням, що містить сексуальний акт із твариною.

Судді відхилили апеляцію Уоткінса у 2014 році щодо скорочення терміну його ув'язнення.

Утворений у 1997 році рок-гурт Lostprophets випустив загалом п'ять студійних альбомів, включаючи альбом, що посів перше місце у Великобританії, та два сингли, що увійшли до Топ-10.

