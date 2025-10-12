12 октября 2025 года: мучеников Прова, Тараха и Андроника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя убирать и стирать, а также обсуждать других людей.

Related video

Что случилось 12 октября?

Сегодня православная церковь почитает память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника. Во времена гонений за христианами они как христиане предстали перед правителем на суде. Когда их попросили представиться, то каждый из них отвечал: "Я христианин, и это имя дороже того, которое мне дали родители". Мужчин допрашивали и мучили, но они так и не отреклись Бога, после чего их казнили.

Также 12 октября — Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине.

Что нельзя делать 12 октября:

убирать и стирать;

мстить;

обсуждать других людей;

покупать церковные свечи.

Народные поверья и приметы:

порывистый ветер – к пасмурной погоде;

северный ветер — быстро похолодает, а южный – к теплу;

звездное небо ночью – к хорошему урожаю в следующем году;

звезды тусклые – к теплу, яркие – ждите мороз.

День ангела празднуют:

Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.

Родились в этот день:

1935 год — Лучано Паваротти (ум. 2007), итальянский оперный певец (тенор), лауреат премии "Грэмми" и др. наград;

1968 год — Хью Джекман, австралийский кино- и телеактер, певец, продюсер, лауреат "Золотого глобуса" и др. наград.

А также в этот день:

1618 год – армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами захватывает Москву;

1863 год – в Женеве образуют Международный Красный Крест;

1863 год – в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;

1956 год – создают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.