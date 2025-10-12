12 октября 2025 года: мучеников Прова, Тараха и Андроника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя убирать и стирать, а также обсуждать других людей.
Что случилось 12 октября?
Сегодня православная церковь почитает память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника. Во времена гонений за христианами они как христиане предстали перед правителем на суде. Когда их попросили представиться, то каждый из них отвечал: "Я христианин, и это имя дороже того, которое мне дали родители". Мужчин допрашивали и мучили, но они так и не отреклись Бога, после чего их казнили.
Также 12 октября — Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине.
Что нельзя делать 12 октября:
- убирать и стирать;
- мстить;
- обсуждать других людей;
- покупать церковные свечи.
Народные поверья и приметы:
- порывистый ветер – к пасмурной погоде;
- северный ветер — быстро похолодает, а южный – к теплу;
- звездное небо ночью – к хорошему урожаю в следующем году;
- звезды тусклые – к теплу, яркие – ждите мороз.
День ангела празднуют:
Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.
Родились в этот день:
1935 год — Лучано Паваротти (ум. 2007), итальянский оперный певец (тенор), лауреат премии "Грэмми" и др. наград;
1968 год — Хью Джекман, австралийский кино- и телеактер, певец, продюсер, лауреат "Золотого глобуса" и др. наград.
А также в этот день:
1618 год – армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами захватывает Москву;
1863 год – в Женеве образуют Международный Красный Крест;
1863 год – в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;
1956 год – создают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
