12 жовтня 2025 року: мучеників Прова, Тараха й Андроніка — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прибирати і прати, а також обговорювати інших людей.

Що сталося 12 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроніка. За часів гонінь за християнами вони як християни постали перед правителем на суді. Коли їх попросили представитися, то кожен із них відповідав: "Я християнин, і це ім'я дорожче за те, яке мені дали батьки". Чоловіків допитували і мучили, але вони так і не зреклися Бога, після чого їх стратили.

Також 12 жовтня — Всесвітній день економіста і День економіста в Україні.

Що не можна робити 12 жовтня:

прибирати і прати;

мстити;

обговорювати інших людей;

купувати церковні свічки.

Народні повір'я та прикмети:

поривчастий вітер — до похмурої погоди;

північний вітер — швидко похолодає, а південний — до тепла;

зоряне небо вночі — до гарного врожаю наступного року;

зірки тьмяні — до тепла, яскраві — чекайте мороз.

День ангела святкують:

Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.

Народилися в цей день:

1935 рік — Лучано Паваротті (пом. 2007), італійський оперний співак (тенор), лауреат премії "Греммі" та ін. нагород;

1968 рік — Г'ю Джекман, австралійський кіно- і телеактор, співак, продюсер, лауреат "Золотого глобуса" та ін. нагород.

А також цього дня:

1618 рік — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захоплює Москву;

1863 рік — у Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1863 рік — у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1956 рік — створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

