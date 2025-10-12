12 жовтня 2025 року: мучеників Прова, Тараха й Андроніка — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прибирати і прати, а також обговорювати інших людей.
Що сталося 12 жовтня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроніка. За часів гонінь за християнами вони як християни постали перед правителем на суді. Коли їх попросили представитися, то кожен із них відповідав: "Я християнин, і це ім'я дорожче за те, яке мені дали батьки". Чоловіків допитували і мучили, але вони так і не зреклися Бога, після чого їх стратили.
Також 12 жовтня — Всесвітній день економіста і День економіста в Україні.
Що не можна робити 12 жовтня:
- прибирати і прати;
- мстити;
- обговорювати інших людей;
- купувати церковні свічки.
Народні повір'я та прикмети:
- поривчастий вітер — до похмурої погоди;
- північний вітер — швидко похолодає, а південний — до тепла;
- зоряне небо вночі — до гарного врожаю наступного року;
- зірки тьмяні — до тепла, яскраві — чекайте мороз.
День ангела святкують:
Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.
Народилися в цей день:
1935 рік — Лучано Паваротті (пом. 2007), італійський оперний співак (тенор), лауреат премії "Греммі" та ін. нагород;
1968 рік — Г'ю Джекман, австралійський кіно- і телеактор, співак, продюсер, лауреат "Золотого глобуса" та ін. нагород.
А також цього дня:
1618 рік — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захоплює Москву;
1863 рік — у Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;
1863 рік — у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;
1956 рік — створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
