"Не видит мира": принц Гарри требует усилить меры безопасности из-за преследующей его сталкерши

Герцог Сассекский (принц Гарри) попросил пересмотреть меры безопасности во время его визитов в Великобританию после того, как одной из преследовательниц члена королевской семьи дважды удавалось приближалась к нему на расстояние до нескольких метров.

Принц Гарри написал письмо министру внутренних дел Шабани Махмуду вскоре после его назначения, в котором попросил усилить меры безопасности во время его приездов в Великобританию, пишет The Independent со ссылкой на источник близкий к герцогу.

Кроме того, принц Гарри подал официальный запрос на оценку рисков в Исполнительный комитет по защите членов королевской семьи и публичных лиц (Ravec), который действует под эгидой Министерства внутренних дел.

По данным The Telegraph, "известная преследовательница" нарушила "зону безопасности" в отеле в центре Лондона, где герцог посещал церемонию награждения WellChild Awards 9 сентября. А еще через два дня ее заметили неподалеку от принца Гарри в Центре исследований взрывных травм в западном Лондоне, и, как сообщается, она подошла "на расстояние нескольких метров" к герцогу Сассекскому.

Источник издания уточнил, что письмо к Махмуду было отправлено до этих двух инцидентов с безопасностью, произошедших в сентябре.

В одном из интервью принц Гарри подчеркнул, что "не видит мира, в котором он мог бы привезти свою жену и детей обратно в Великобританию".

