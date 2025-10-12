"Не бачить світу": принц Гаррі вимагає посилити заходи безпеки через сталкершу, яка його переслідує

Герцог Сассекський (принц Гаррі) попросив переглянути заходи безпеки під час його візитів до Великої Британії після того, як одній із переслідувачок члена королівської родини двічі вдавалось наближалась до нього на відстань до кількох метрів.

Принц Гаррі написав листа міністру внутрішніх справ Шабані Махмуд незабаром після її призначення, в якому попросив посилити заходи безпеки під час його приїздів до Великої Британії, пише The Independent з посиланням на джерело близьке до герцога.

Крім того, принц Гаррі подав офіційний запит на оцінку ризиків до Виконавчого комітету з захисту членів королівської сім'ї та публічних осіб (Ravec), який діє під егідою Міністерства внутрішніх справ.

За даними The Telegraph, "відома переслідувачка" порушила "зону безпеки" в готелі в центрі Лондона, де герцог відвідував церемонію нагородження WellChild Awards 9 вересня. А ще через два дні її помітили неподалік принца Гаррі в Центрі досліджень вибухових травм у західному Лондоні, і, як повідомляється, вона підійшла "на відстань кількох метрів" до герцога Сассекського.

Джерело видання уточнило, що лист до Махмуд був відправлений до цих двох інцидентів з безпекою, що сталися у вересні.

В одному з інтерв'ю принц Гаррі наголосив, що "не бачить світу, в якому він міг би привезти свою дружину і дітей назад до Великобританії".

