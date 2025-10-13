Землю накрыла магнитная буря: какова ее сила, и как минимизировать последствия

В понедельник, 13 октября, на Земле продолжается магнитный шторм класса G1, который начался еще 10-го.

На протяжении дня показатели поднимутся до 5,6, что близко к классу G2, однако уже к концу дня уровень магнитной бури опуститься до желтого, а завтра ситуация нормализуется, сообщается на Meteoagent.

По данным Британской геологической службы, причиной этой магнитной бури стала корональная дыра на Солнце.

Несмотря на то, что магнитный шторм класса G1 считается самым слабым (его показатели 1-5 баллов), у метеозависимых людей он может вызвать легкий дискомфорт и неприятные симптомы в виде утомляемости, головокружения, нарушения сна и тому подобное.

Фото: Скриншот

Магнитные бури: как они влияют на человека

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут испытывать головную боль, бессонницу, повышенную утомляемость и обострение хронических заболеваний.

Кстати, ученые до сих пор не имеют единого мнения о том, есть ли прямая связь между вспышками на Солнце и самочувствием человека. В некоторых исследованиях отмечается, что организм реагирует на изменения в атмосфере, в других же эксперты считают, что это – эффект самовнушения.

Сильные магнитные бури могут влиять не только на самочувствие, но и на электросети и связь, вызывая сбои.

Магнитные бури: как их пережить

Метеозависимым людям во время магнитных бурь лучше воздержаться от физического переутомления, больше отдыхать, не нервничать.

Лучше держаться подальше от шумных мест, избегать стрессов и конфликтов.

Не стоит употреблять алкоголя и кофе. В рацион лучше добавить больше продуктов. Богатых магнием, чтобы нормализовать нервную систему.

Поскольку обезвоживание усугубляет симптомы, необходимо пить побольше воды.

Гипертоникам необходимо иметь при себе все необходимые лекарства.

Прогулки в парке, спокойное времяпрепровождение, медитации помогут легче пережить геомагнитные штормы.

Когда магнитные бури ожидать в октябре 2025?

Сильные магнитные бури: 19-20 октября, 29-30 октября.

Магнитная буря средней интенсивности: 16-17, 25 октября.

