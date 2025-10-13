Землю накрила магнітна буря: яка її сила, і як мінімізувати наслідки

У понеділок, 13 жовтня, на Землі триває магнітний шторм класу G1, який почався ще 10-го.

Related video

Упродовж дня показники піднімуться до 5,6, що близько до класу G2, проте вже до кінця дня рівень магнітної бурі опуститься до жовтого, а завтра ситуація нормалізується, повідомляється на Meteoagent.

За даними Британської геологічної служби, причиною цієї магнітної бурі стала корональна діра на Сонці.

Попри те, що магнітний шторм класу G1 вважається найслабшим (його показники 1-5 балів), у метеозалежних людей він може спричинити легкий дискомфорт та неприємні симптоми у вигляді втомлюваності, запаморочення, порушення сну тощо.

Фото: Скриншот

Магнітні бурі: як вони впливають на людину

Метеочутливі люди під час магнітних бур можуть відчувати головний біль, безсоння, підвищену стомлюваність і загострення хронічних захворювань.

До речі, вчені досі не мають єдиної думки про те, чи є прямий зв'язок між спалахами на Сонці та самопочуттям людини. У деяких дослідженнях зазначається, що організм реагує на зміни в атмосфері, в інших же експерти вважають, що це — ефект самонавіювання.

Сильні магнітні бурі можуть впливати не тільки на самопочуття, а й на електромережі та зв'язок, спричиняючи збої.

Магнітні бурі: як їх пережити

Метеозалежним людям під час магнітних бур краще утриматися від фізичної перевтоми, більше відпочивати, не нервувати.

Краще триматися подалі від галасливих місць, уникати стресів і конфліктів.

Не варто вживати алкоголю та кави. У раціон краще додати більше продуктів. Багатих на магній, щоб нормалізувати нервову систему.

Оскільки зневоднення посилює симптоми, необхідно пити побільше води.

Гіпертонікам необхідно мати при собі всі необхідні ліки.

Прогулянки в парку, спокійне проведення часу, медитації допоможуть легше пережити геомагнітні шторми.

Коли магнітні бурі очікувати в жовтні 2025 року?

Сильні магнітні бурі: 19-20 жовтня, 29-30 жовтня.

Магнітна буря середньої інтенсивності: 16-17, 25 жовтня.

Нагадаємо, зонд NASA зафіксував особливий потужний магнітний вибух на Сонці.

Також повідомлялося, що астрономи за допомогою найпотужнішого сонячного телескопа отримали нові дані про магнітні поля Сонця.