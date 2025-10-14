Эрдоган призвал Мелони бросить курить: Макрон сказал, что это невозможно (видео)

Во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе (Египет), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в шутливой форме обратился к премьер-министру Италии Джорджии Мелони с просьбой отказаться от курения. Президент Франции Эммануэль Макрон, который находился рядом, рассмеялся и ответил, что это невозможно.

Related video

Во время встречи лидеров на саммите, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, известный своей позицией против табакокурения, обратился к итальянскому премьер-министру Джорджии Мелони. Как сообщает The Economic Times, он сказал: "Я видел, как ты спускаешься с самолета. Ты выглядишь прекрасно. Но я должен заставить тебя бросить курить".

На видео, обнародованном информационным агентством İhlas, видно, как президент Франции Эммануэль Макрон реагирует на слова турецкого лидера, в шутку отмечая: "Это невозможно!"

Эрдоган в шутливой форме обратился к Мелони

Мелони ответила с улыбкой, что отказ от этой привычки может повлиять на ее социальную жизнь: "Я знаю, я знаю. Я не хочу никого убивать". Она также ранее признавалась, что курение помогает ей поддерживать неформальные контакты с коллегами, в частности с президентом Туниса Каисом Саидом.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал свою цель сделать Турцию страной без табака. В рамках государственной программы "Свободная от курения Турция" разработан план действий на 2024-2028 годы, который предусматривает повышение осведомленности, помощь в прекращении курения и защиту молодежи от табачных изделий.

Мирный саммит в Газе собрал мировых лидеров для обсуждения путей прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС и координации международных усилий по восстановлению палестинских территорий.

Напомним, Фокус писал, что ссору Трампа и Макрона на сцене в Египте по губам разобрала специалист.

Фокус также писал, что во время саммита в Шарм-эш-Шейхе в Египте, 13 октября было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газы.