Ссора Трампа и Макрона на сцене в Егитпти: их разговор разобрала по губам специалист (видео)

Во время саммита в Шарм-эль-Шейхе (Египет) президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон попали в напряженную ситуацию во время рукопожатия. Инцидент произошел на мероприятии, посвященном прекращению конфликта в секторе Газа, где мировые лидеры обсуждали возможность деэскалации.

Как сообщает Daily Express, во время совместного фото на сцене оба лидера в течение 30 секунд удерживали руки, будто соревнуясь за контроль. Событие уже назвали продолжением "дипломатического театра", который продолжается между двумя президентами.

По данным Mirror US, профессиональная чтец по губам Никола Гиклинг отметила, что между Трампом и Макроном состоялся короткий, но напряженный разговор. По ее словам, обмен репликами содержал как обвинения, так и попытки деэскалации.

"Приятно вас видеть, то вы согласились?" — якобы сказал Трамп, обращаясь к Макрону. Тот ответил: "Конечно". После этого Трамп, по словам эксперта, продолжил: "Ты меня оскорбил. Я уже знаю". Макрон ответил коротко: "Я заключаю мир".

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) Фото: Скриншот

После этого, как утверждает Гиклинг, французский лидер постучал по руке Трампа и сказал: "Извините". Американский президент, похоже, проигнорировал извинения, еще сильнее сжав его руку.

"Решим это за закрытыми дверями", — якобы добавил Макрон.

Эксперт объяснила, что такое поведение напоминает "игру власти прикосновением", когда физический контакт используется как символ контроля.

"Постукивание по руке и отворачивание взгляда — классические жесты деэскалации", — отметила она. По ее словам, напряжение между лидерами было очевидным, несмотря на внешнюю вежливость.

Фотосессия состоялась на саммите, который Дональд Трамп провел совместно с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Мероприятие собрало более двадцати мировых лидеров, среди которых были представители Катара, Турции, Испании, Великобритании, Италии, Норвегии и Совета Европы. Израильские чиновники и представители ХАМАС участия не принимали.

По словам египетского президента, целью встречи было "прекращение войны в секторе Газа, восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Как отмечает Daily Express, спор между Трампом и Макроном произошел вскоре после дипломатического конфликта о признании палестинской государственности. В конце сентября Макрон заявил о поддержке этой инициативы, что Трамп раскритиковал, назвав это "наградой за теракт ХАМАС 7 октября 2023 года".

"Я думаю, что это уважает ХАМАС, а вы не можете этого делать после 7 октября", — сказал тогда Трамп журналистам. В ответ Макрон заявил: "Есть один человек, который может что-то сделать с войной в Газе — это президент США".

Напомним, что количество государств, поддерживающих создание палестинского государства, сейчас превышает 145. США остаются среди немногих стран, которые выступают против этого решения, считая его преждевременным без гарантий безопасности для Израиля.

