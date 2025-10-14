Сварка Трампа і Макрона на сцені в Єгитпті: їхню розмову розібрала по губах фахівчиня (відео)

Під час саміту в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон потрапили у напружену ситуацію під час рукостискання. Інцидент стався на заході, присвяченому припиненню конфлікту в секторі Газа, де світові лідери обговорювали можливість деескалації.

Related video

Як повідомляє Daily Express, під час спільного фото на сцені обидва лідери протягом 30 секунд утримували руки, ніби змагаючись за контроль. Подію вже назвали продовженням «дипломатичного театру», що триває між двома президентами.

За даними Mirror US, професійна читачка по губах Нікола Гіклінг зазначила, що між Трампом і Макроном відбулася коротка, але напружена розмова. За її словами, обмін репліками містив як звинувачення, так і спроби деескалації.

"Приємно вас бачити, то ви погодилися?" — нібито сказав Трамп, звертаючись до Макрона. Той відповів: "Звичайно". Після цього Трамп, за словами експертки, продовжив: "Ти мене образив. Я вже знаю". Макрон відповів коротко: "Я укладаю мир".

Президент Франції Еммануель Макрон (ліворуч) та президент США Дональд Трамп (праворуч) Фото: Скриншот

Після цього, як стверджує Гіклінг, французький лідер постукав по руці Трампа і сказав: "Вибачте". Американський президент, схоже, проігнорував вибачення, ще сильніше стиснувши його руку.

"Вирішімо це за зачиненими дверима", — нібито додав Макрон.

Експертка пояснила, що така поведінка нагадує "гру влади дотиком", коли фізичний контакт використовується як символ контролю.

"Постукування по руці та відвернення погляду — класичні жести деескалації", — зазначила вона. За її словами, напруга між лідерами була очевидною, попри зовнішню ввічливість.

Фотосесія відбулася на саміті, який Дональд Трамп провів спільно з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Захід зібрав понад двадцять світових лідерів, серед яких були представники Катару, Туреччини, Іспанії, Великої Британії, Італії, Норвегії та Ради Європи. Ізраїльські посадовці та представники ХАМАС участі не брали.

За словами єгипетського президента, метою зустрічі було "припинення війни в секторі Газа, відновлення миру та стабільності на Близькому Сході".

Як зазначає Daily Express, суперечка між Трампом і Макроном відбулася невдовзі після дипломатичного конфлікту щодо визнання палестинської державності. Наприкінці вересня Макрон заявив про підтримку цієї ініціативи, що Трамп розкритикував, назвавши це "нагородою за теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року".

"Я думаю, що це шанує ХАМАС, а ви не можете цього робити після 7 жовтня", — сказав тоді Трамп журналістам. У відповідь Макрон заявив: "Є одна людина, яка може щось зробити з війною в Газі — це президент США".

Нагадаємо, що кількість держав, які підтримують створення палестинської держави, нині перевищує 145. США залишаються серед небагатьох країн, які виступають проти цього рішення, вважаючи його передчасним без гарантій безпеки для Ізраїлю.

Фокус писав, що напочатку жовтня прем'єр Албанії покепкував з Трампа перед Макроном.

Як повідомляв Фокус, минулого місяця Макрону довелося йти пішки Нью-Йорком через кортеж Трампа.