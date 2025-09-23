Поцілунок від фаната: Макрону довелося йти пішки Нью-Йорком через кортеж Трампа (відео)

Машину президента Франції заблокувала поліція США в Нью-Йорку через кортеж президента США. Емманюель Макрон подзвонив Дональду Трампу, жартома зажадавши звільнити дорогу, але в підсумку йому довелося добиратися пішки.

Related video

Кортеж Емманюеля Макрона заблокувала американська поліція після його виступу в штаб-квартирі ООН через проїзд кортежу Дональда Трампа в Нью-Йорку в понеділок, 22 вересня, повідомляє BFM TV.

Макрон, залишаючи штаб-квартиру ООН, де він офіційно оголосив про визнання Францією Держави Палестина, виявив, що не може проїхати до посольства Франції.

"Прошу вибачення, пане президенте, наразі все перекрито", — сказав йому співробітник поліції, перш ніж подати сигнал про наближення кортежу Трампа.

Президент Франції зателефонував Дональду Трампу, щоб спробувати врегулювати ситуацію. "Уявляєш, я зараз чекаю на тебе на вулиці, тому що все для тебе перекрито", — сказав він телефоном.

Емманюель Макрон телефонує Трампу Фото: Соцсети

Після кількох хвилин очікування вулицю було звільнено, але тільки для пішоходів. Це змусило президента Франції продовжити розмову з Дональдом Трампом просто посеред вулиці. На відео видно, що він іде пішки до посольства Франції, але кілька разів його зупинили фанати, попросивши про селфі. Емманюель Макрон не відмовив. І один із них навіть чмокнув його в маківку.

Емманюль Макрон прогулявся вулицями Нью-Йорка і навіть отримав поцілунок від шанувальника Фото: Соцсети

Нагадаємо, на засіданні Генеральної асамблеї ООН ще чотири країни, після Франції, оголосили, що визнають Палестину як державу. Під час засідання ООН своє рішення визнати Палестину оголосили Монако, Люксембург, Бельгія та Мальта.

Також, 23 вересня на засіданні Генасамблеї ООН виступить президент України Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит мають намір надати суду фотографії та наукові докази того, що перша леді народилася жінкою, а не робила операцію зі зміни статі, як стверджувалося раніше.