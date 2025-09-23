Поцелуй от фаната: Макрону пришлось идти пешком по Нью-Йорку из-за кортежа Трампа (видео)

Машину президента Франции заблокировала полиция США в Нью-Йорке из-за кортежа президента США. Эмманюэль Макрон позвонил Дональду Трампу, в шутку потребовав освободив дорогу, но в итоге ему пришлось добираться пешком.

Кортеж Эмманюэля Макрона был заблокирован американской полицией после его выступления в штаб-квартире ООН из-за проезда кортежа Дональда Трампа в Нью-Йорке в понедельник, 22 сентября, сообщает BFM TV.

Макрон, покидая штаб-квартиру ООН, где он официально объявил о признании Францией Государства Палестина, обнаружил, что не может проехать в посольство Франции.

"Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто", — сказал ему сотрудник полиции, прежде чем подать сигнал о приближении кортежа Трампа.

Президент Франции позвонил Дональду Трампу, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. "Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто", — сказал он по телефону.

Эмманюэль Макрон звонит Трампу Фото: Соцсети

После нескольких минут ожидания улица была освобождена, но только для пешеходов. Это вынудило президента Франции продолжить разговор с Дональдом Трампом прямо посреди улицы. На видео видно, что он идет пешком к посольству Франции, но несколько раз его остановили фанаты, попросив о селфи. Эмманюэль Макрон не отказал. И один из них даже чмокнул его в макушку.

Эмманюль Макрон прогулялся по улицам Нью-Йорка и даже получил поцелуй от поклонника Фото: Соцсети

Напомним, на заседании Генеральной ассамблеи ООН еще четыре страны, после Франции, объявили, что признают Палестину как государство. Во время заседания ООН свое решение признать Палестину объявили Монако, Люксембург, Бельгия и Мальта.

Также, 23 сентября на заседании Генассамблеи ООН выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит намерены предоставить суду фотографии и научные доказательства того, что первая леди родилась женщиной, а не делала операцию по смене пола, как утверждалось ранее.