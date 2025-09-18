Настоящая женщина: жена Макрона докажет в суде, что не меняла пол

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит намерены предоставить суду фотографии и научные доказательства того, что первая леди родилась женщиной, а не делала операцию по смене пола, как утверждалось ранее.

Пара подала иск против праворадикальной блогерши Кэндис Оуэнс, утверждавшей, что мадам Макрон изменила пол, сообщает BBC.

Адвокат Макронов Том Клэр заявил, что Брижит Макрон считает эти заявления "невероятно оскорбительными" и что они "отвлекают" президента Франции.

"Я не хочу сказать, что это каким-то образом выбило его из колеи. Но, как и любой человек, совмещающий карьеру и семью, когда на твою семью нападают, это изматывает. И он не застрахован от этого, ведь он президент страны", – сказал юрист в подкасте BBC Fame Under Fire.

По его словам, пара намерена доказать "как в общем, так и в частности", что все подобные утверждения не отвечают действительности.

Он добавил, что первая леди Франции готова публично представить доказательства, что она является женщиной с рождения.

"Если эта неприятность и дискомфорт, которые она испытывает, открывая себя таким образом, необходимы, чтобы прояснить ситуацию и положить этому конец, она на 100% готова взять на себя это бремя", – заверил Клэр.

На вопрос, будут ли Макроны предоставлять фотографии беременной Брижит и воспитывающей детей, мистер Клэр ответил, что такие фотографии существуют и будут представлены в суде, где существуют правила и стандарты.

Тем временем юридическая команда Оуэнс подала ходатайство об отклонении иска президентской четы.

Кэндис – бывший комментатор консервативного американского издания Daily Wire. У нее – миллионы подписчиков в социальных сетях. Она неоднократно говорила о том, что Брижит Макрон — мужчина. В марте 2024 года Оуэнс заявила, что готова поставить на карту всю свою "профессиональную репутацию" в ответ на это обвинение.

Еще до нее блогеры Амандин Руа и Наташа Рей продвигали подобную информацию о поле мадам Макрон. В 2021 году на их канале YouTube появилось видео, где говорилось о якобы операции Брижит по смене пола.

Семья Макронов первоначально выиграла дело о клевете во Франции против Руа и Рей в 2024 году, но это решение было отменено в апелляционном порядке в 2025-м по причине нарушения свободы слова, а не достоверности информации. Президент и его жена намерены обжаловать вердикт. В феврале этого года Рэй попросила политического убежища в России якобы "из-за судебных преследований".

Иск против Оуэнс Макроны подали в июле этого года в Делавэре (США), обвинив ее в клевете.

"Речь идет о защите моей чести! Потому что это абсурд. Эта женщина прекрасно знала, что располагает ложной информацией, и сделала это с целью причинения вреда, преследуя идеологические цели и имея налаженные связи с лидерами крайне правых сил", – объяснил президент Франции.

Ранее сообщалось, что лжерепортер рассказал о смерти несуществующего хирурга, связанного с Брижит Макрон.

Напомним, что Эмманюэль Макрон оказался в пикантной ситуации после прибытия во Вьетнам. Он получил пощечину от жены в самолете.