Справжня жінка: дружина Макрона доведе в суді, що не змінювала стать

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит мають намір надати суду фотографії та наукові докази того, що перша леді народилася жінкою, а не робила операцію зі зміни статі, як стверджувалося раніше.

Пара подала позов проти праворадикальної блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджувала, що мадам Макрон змінила стать, повідомляє BBC.

Адвокат Макронів Том Клер заявив, що Бріжит Макрон вважає ці заяви "неймовірно образливими" і що вони "відволікають" президента Франції.

"Я не хочу сказати, що це якимось чином вибило його з колії. Але, як і будь-яка людина, що поєднує кар'єру і сім'ю, коли на твою сім'ю нападають, це вимотує. І він не застрахований від цього, адже він президент країни", — сказав юрист у подкасті BBC Fame Under Fire.

За його словами, пара має намір довести "як загалом, так і зокрема", що всі подібні твердження не відповідають дійсності. Він додав, що перша леді Франції готова публічно представити докази, що вона є жінкою з народження.

"Якщо ця неприємність і дискомфорт, які вона відчуває, відкриваючи себе в такий спосіб, необхідні, щоб прояснити ситуацію і покласти цьому край, вона на 100% готова взяти на себе цей тягар", — запевнив Клер.

На запитання, чи будуть Макрони надавати фотографії вагітної Бріжит і такої, котра виховує дітей, містер Клер відповів, що такі знімки існують і будуть представлені в суді, де існують правила і стандарти.

Тимчасом юридична команда Оуенс подала клопотання про відхилення позову президентського подружжя.

Кендіс — колишня коментаторка консервативного американського видання Daily Wire. У неї — мільйони підписників у соціальних мережах. Вона неодноразово говорила про те, що Бріжит Макрон — чоловік. У березні 2024 року Оуенс заявила, що готова поставити на карту всю свою "професійну репутацію" у відповідь на це звинувачення.

Ще до неї блогерки Амандін Руа і Наташа Рей просували подібну інформацію про стать мадам Макрон. 2021 року на їхньому каналі YouTube з'явилося відео, де йшлося про нібито операцію Бріжит зі зміни статі.

Сім'я Макронів спочатку виграла справу про наклеп у Франції проти Руа і Рей 2024 року, але це рішення було скасовано в апеляційному порядку 2025-го через порушення свободи слова, а не достовірності інформації. Президент і його дружина мають намір оскаржити вердикт. У лютому цього року Рей попросила політичного притулку в Росії нібито "через судові переслідування".

Позов проти Оуенс Макрони подали в липні цього року в Делавері (США), звинувативши її в наклепі.

"Йдеться про захист моєї честі! Тому що це абсурд. Ця жінка прекрасно знала, що має неправдиву інформацію, і зробила це з метою заподіяння шкоди, переслідуючи ідеологічні цілі та маючи налагоджені зв'язки з лідерами крайніх правих сил", — пояснив президент Франції.

