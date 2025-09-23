Зеленский сегодня выступит на Генассамблее ООН и встретится с Трампом

В Нью-Йорке Зеленский уже встретился со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом с которым обсудил ситуацию на фронте, а также с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 23 сентября, выступит на открытии 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых президент США Дональд Трамп, сообщают источники "Суспільного".

Встреча Владимира Зеленьского и Касыма-Жомарта Токаева Фото: Офис президента

Кроме того, глава государства встретится с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

А на встрече со специальным представителем Президента Соединенных Штатов Америки генералом Китом Келлогом Владимир Зеленский говорил о ситуации на фронте. Кит Келлог отметил успехи украинских воинов в контрнаступательной операции.

Отдельное внимание уделялось развитию сотрудничества Украины и Соединенных Штатов, в частности соглашению о дронах и соглашению о закупке американского оружия. Зеленский отметил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы заключить их в ближайшее время. Также обсудили гарантии безопасности и защиту украинского неба.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской президент примет участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей. Отдельно запланировано выступление Зеленского на английском языке на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

А вечером Владимир Зеленский с женой будут на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией в честь глав государств — участников Генассамблеи.

В Нью-Йорк Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли 22 сентября.

Тогда источники "Суспільного" в украинской делегации сообщили, что на полях Генассамблеи ООН состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и пятый саммит Крымской платформы.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп и Зеленский встретятся во вторник, 23 сентября.

Об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, Трамп примет участие юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября и выступит там с "важной речью".

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза", — добавила она.

Кроме Зеленского, Дональд Трамп также будет встречаться с лидерами Турции, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана.

Напомним, Кит Келлог приезжал в Киев неделю назад и заявил, что Россия не побеждает в войне против Украины, но при этом теряет сотни солдат на поле боя.

А российский президент Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу продлить на один год действие последнего договора, ограничивающего ядерное оружие обеих стран, пока они обсуждают дальнейшие действия.