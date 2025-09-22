Еще на один год: Путин сделал Трампу предложение

Российский президент Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу продлить на один год действие последнего договора, ограничивающего ядерное оружие обеих стран, пока они обсуждают дальнейшие действия.

Эти слова прозвучали во время его выступления на заседании Совета безопасности, и он заверил, что его предложение отвечает интересам глобального нераспространения и может способствовать развитию диалога с Вашингтоном о контроле над вооружениями, сообщает Reuters.

Срок действия оговора СНВ-III, ограничивающего количество стратегических ядерных вооружений, предназначенных для поражения центров военной, экономической и политической мощи, истекает 5 февраля. Документ ограничивает количество развернутых боезарядов 1550 единицами с каждой стороны.

Аналитики не исключают, что если договор не будет продлен или заменен, то каждая из сторон нарушит ограничение по количеству оружия.

"Россия готова продолжать соблюдать основные количественные ограничения, предусмотренные Договором о СНВ-III, в течение года после 5 февраля 2026 года. В дальнейшем, на основе анализа ситуации, мы примем решение о сохранении этих добровольных, самостоятельно введенных ограничений", – заявил Путин, добавив, что эта мера будет жизнеспособна только в том случае, если США поступят аналогично.

Ранее в Москве утверждали, что будет взаимодействовать с Вашингтоном по таким вопросам только в случае улучшения общих отношений, которым препятствуют серьезные разногласия по поводу войны в Украине.

В Белом доме на слова Путина пока никак не отреагировали, хотя ранее Дональд Трамп и заявлял о своем желании заключить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, и даже пытался привлечь к этому Китай, но в Пекине эту идею отвергли. Также американский президент говорил, что в случае чего США готовы к ядерному противостоянию с РФ.

Позже в Белом доме заявили о необходимости ядерного разоружения.

"Один из вопросов, который мы пытаемся решить с Россией и Китаем, — это денуклеаризация, и это очень важно. Я обсуждал это с президентом Путиным, но не только это, но и другие вопросы. Я считаю, что денуклеаризация — это очень важный вопрос, это большая игра", — рассказывал президент США.

Во время заседания Путин также заявил, что действия Запада подорвали основу для диалога между ядерными державами, и заявил о готовности Москвы соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) даже после завершения его действия.

