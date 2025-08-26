"Готов это сделать": Трамп обсуждал с Путиным ядерное разоружение России, — CNN

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с лидером Кремля Владимиром Путиным вопрос ядерного разоружения России. Американский глава убежден: "Россия готова это сделать".

Related video

Также Дональд Трамп заявил, что верит в то, что Китай вслед за Россией также осуществит ядерное разоружение. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

"Один из вопросов, который мы пытаемся решить с Россией и Китаем, — это денуклеаризация, и это очень важно. Я обсуждал это с президентом Путиным, но не только это, но и другие вопросы. Я считаю, что денуклеаризация — это очень важный вопрос, это большая игра", — заявил президент США.

Продолжая разговор с журналистами, Дональд Трамп еще раз подчеркнул важность ядерного разоружения стран, и добавил, что верит в то, что Кремль готов это сделать.

"Но Россия готова это сделать, и я думаю, что Китай также будет готов. Мы не можем допустить распространения ядерного оружия. Мы должны остановить ядерное оружие", — подчеркнул американский лидер.

Трамп "обеспокоен" ядерным вооружением России после угроз Медведева

Издание отмечает, что эти заявления Дональда Трампа прозвучали после того, как он недавно выражал обеспокоенность из-за ядерных угроз экс-президента России Дмитрия Медведева. Напомним, в конце июля российский политик пригрозил американскому лидеру, вспомнив о "мертвой руке". Она в контексте России относится к системе "Периметр", которая является автоматизированным комплексом управления ядерным ударом в ответ.

В начале августа Дональд Трамп отдал приказ вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз от Дмитрия Медведева. Он приказал разместить их "в соответствующих регионах".

Однако и на этом Дмитрий Медведев не остановился. 5 августа, когда Россия сняла мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, начал угрожать "новыми шагами".

Напомним, 26 августа агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп объявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Также 25 августа издание ABC News сообщило, что Дональд Трамп объяснил, почему Владимир Путин избегает встречи с Владимиром Зеленским.