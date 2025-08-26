"Готовий це зробити": Трамп обговорював з Путіним ядерне роззброєння Росії, — CNN

Президент США Дональд Трамп розповів, що обговорював з лідером Кремля Володимиром Путіним питання ядерного роззброєння Росії. Американський очільник переконаний: "Росія готова це зробити".

Related video

Також Дональд Трамп заявив, що вірить у те, що Китай слідом за Росією також здійснить ядерне роззброєння. Про це американський лідер заявив журналістам у Білому домі, повідомляє CNN.

"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, — це денуклеаризація, і це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним, але не тільки це, а й інші питання. Я вважаю, що денуклеаризація — це дуже важливе питання, це велика гра", — заявив президент США.

Продовжуючи розмову з журналістами, Дональд Трамп ще раз наголосив на важливості ядерного роззброєння країн, і додав, що вірить у те, що Кремль готовий це зробити.

"Але Росія готова це зробити, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо допустити поширення ядерної зброї. Ми повинні зупинити ядерну зброю", — наголосив американський лідер.

Трамп "занепокоєний" ядерним озброєнням Росії після погроз Медведєва

Видання зазначає, що ці заяви Дональда Трампа пролунали після того, як він нещодавно виказував стурбованість через ядерні погрози експрезидента Росії Дмитра Медведєва. Нагадаємо, наприкінці липня російський політик пригрозив американському лідеру, згадавши про "мертву руку". Вона у контексті Росії належить до системи "Периметр", що є автоматизованим комплексом управління ядерним ударом у відповідь.

На початку серпня Дональд Трамп віддав наказ вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз від Дмитра Медведєва. Він наказав розмістити їх "у відповідних регіонах".

Однак і на цьому Дмитро Медведєв не зупинився. 5 серпня, коли Росія зняла мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності, почав погрожувати "новими кроками".

Нагадаємо, 26 серпня агентство Reuters повідомило, що Дональд Трамп оголосив про бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Також 25 серпня видання ABC News повідомило, що Дональд Трамп пояснив, чому Володимир Путін уникає зустрічі з Володимиром Зеленським.