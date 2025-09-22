Ще на один рік: Путін зробив Трампу пропозицію

Російський президент Володимир Путін запропонував голові Білого дому Дональду Трампу продовжити на один рік дію останнього договору, що обмежує ядерну зброю обох країн, поки вони обговорюють подальші дії.

Ці слова пролунали під час його виступу на засіданні Ради безпеки, і він запевнив, що його пропозиція відповідає інтересам глобального нерозповсюдження і може сприяти розвитку діалогу з Вашингтоном про контроль над озброєннями, повідомляє Reuters.

Термін дії договору СНО-III, що обмежує кількість стратегічних ядерних озброєнь, призначених для ураження центрів військової, економічної та політичної могутності, закінчується 5 лютого. Документ обмежує кількість розгорнутих боєзарядів 1550 одиницями з кожного боку.

Аналітики не виключають, що якщо договір не буде продовжено або замінено, то кожна зі сторін порушить обмеження щодо кількості зброї.

"Росія готова продовжувати дотримуватися основних кількісних обмежень, передбачених Договором про СНО-III, протягом року після 5 лютого 2026 року. Надалі, на основі аналізу ситуації, ми ухвалимо рішення про збереження цих добровільних, самостійно запроваджених обмежень", — заявив Путін, додавши, що цей захід буде життєздатним тільки в тому разі, якщо США вчинять аналогічно.

Раніше в Москві стверджували, що взаємодіятиме з Вашингтоном з таких питань тільки в разі поліпшення спільних відносин, яким перешкоджають серйозні розбіжності з приводу війни в Україні.

У Білому домі на слова Путіна поки ніяк не відреагували, хоча раніше Дональд Трамп і заявляв про своє бажання укласти нову угоду про контроль над ядерними озброєннями, і навіть намагався залучити до цього Китай, але в Пекіні цю ідею відкинули. Також американський президент говорив, що в разі чого США готові до ядерного протистояння з РФ.

Пізніше в Білому домі заявили про необхідність ядерного роззброєння.

"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією і Китаєм, — це денуклеаризація, і це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним, але не тільки це, а й інші питання. Я вважаю, що денуклеаризація — це дуже важливе питання, це велика гра", — розповідав президент США.

Під час засідання Путін також заявив, що дії Заходу підірвали основу для діалогу між ядерними державами, і заявив про готовність Москви дотримуватися положень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) навіть після завершення його дії.

