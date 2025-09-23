Зеленський сьогодні виступить на Генасамблеї ООН та зустрінеться з Трампом

У Нью-Йорку Зеленський вже зустрівся із спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом з яким обговорив ситуацію на фронті, а також із главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 вересня, виступить на відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Та проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, серед яких президент США Дональд Трамп, повідомляють джерела "Суспільного".

Зустріч Володимира Зеленьского та Касима-Жомарта Токаєва Фото: Офіс президента

Окрім того, глава держави зустрінеться з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

А на зустрічі зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келлогом Володимир Зеленський говорив про ситуацію на фронті. Кіт Келлог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції.

Окрема увага приділялась розвитку співпраці України та Сполучених Штатів, зокрема угоді щодо дронів та угоді щодо закупівлі американської зброї. Зеленський зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

Разом із першою леді Оленою Зеленською президент візьме участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Окремо заплановано виступ Зеленського англійською мовою на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

А ввечері Володимир Зеленський із дружиною будуть на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією на честь глав держав — учасників Генасамблеї.

До Нью-Йорка Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули 22 вересня.

Тоді джерела "Суспільного" в українській делегації повідомили, що на полях Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.

Раніше у Білому домі підтвердили, що Трамп і Зеленський зустрінуться у вівторок, 23 вересня.

Про це на пресконференції заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт. За її словами, Трамп візьме участь ювілейній сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня та виступить там з "важливою промовою".

"Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", – додала вона.

Окрім Зеленського, Дональд Трамп також зустрічатиметься із лідерами Туреччини, Індонезії, Обʼєднаних Арабських Еміратів та Пакистану.

Нагадаємо, Кіт Келлог приїздив до Києва тиждень тому та заявив, що Росія не перемагає у війні проти України, але при цьому втрачає сотні солдатів на полі бою.

А російський президент Володимир Путін запропонував голові Білого дому Дональду Трампу продовжити на один рік дію останнього договору, що обмежує ядерну зброю обох країн, поки вони обговорюють подальші дії.