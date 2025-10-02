"Ви не привітали нас із мирною угодою": прем'єр Албанії покепкував з Трампа перед Макроном (відео)

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама висміяв заяви президента США Дональда Трампа про його державу. Раніше американський лідер стверджував, що завершив війну між "Абербайджаном" і Албанією, переплутавши країну з Вірменією.

Жарт над Трампом албанський прем'єр відпустив на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені 2 жовтня. Він жартома дорікнув президенту Франції Емманюелю Макрону за те, що той не привітав його і президента Азербайджану Ільхама Алієва із "завершенням війни" та не подякував президенту США за розв'язання конфлікту.

"Ви повинні перепросити перед нами обома, бо ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном", — сказав Макрону Рама.

Президент Франції підіграв албанському прем'єр-міністру.

"Вибачте за це", — відповів Макрон і розсміявся.

Рама додав, що французький лідер був дуже зацікавлений у встановленні миру та "одержимий Вірменією", та не подякував Трампу за "Албанію".

Під час бесіди з ведучим подкасту "Mark Levin Show" Марком Левіном у серпні президент Дональд Трамп похвалився, що зупинив війну між "Абербайджаном" і Албанією. Він заявив, що "велика подія з Албанією" тривала 34–35 років, доки він не зустрівся з головами країн, що конфліктували.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій у Білому домі 8 серпня. Двосторонню угоду підписали прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв.