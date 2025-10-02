"Вы не поздравили нас с мирным соглашением": премьер Албании посмеялся над Трампом перед Макроном (видео)

Премьер-министр Албании Эди Рама высмеял заявления президента США Дональда Трампа о его государстве. Ранее американский лидер утверждал, что завершил войну между "Абербайджаном" и Албанией, перепутав страну с Арменией.

Шутку над Трампом албанский премьер отпустил на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября. Он в шутку упрекнул президента Франции Эмманюэля Макрона за то, что тот не поздравил его и президента Азербайджана Ильхама Алиева с "завершением войны" и не поблагодарил президента США за решение конфликта.

"Вы должны извиниться перед нами обоими, потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", — сказал Макрону Рама.

Президент Франции подыграл албанскому премьер-министру.

"Извините за это", — ответил Макрон и рассмеялся.

Рама добавил, что французский лидер был очень заинтересован в установлении мира и "одержим Арменией", и не поблагодарил Трампа за "Албанию".

Во время беседы с ведущим подкаста "Mark Levin Show" Марком Левином в августе президент Дональд Трамп похвастался, что остановил войну между "Абербайджаном" и Албанией. Он заявил, что "большое событие с Албанией" длилось 34-35 лет, пока он не встретился с главами конфликтующих стран.

Напомним, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Белом доме 8 августа. Двустороннее соглашение подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.